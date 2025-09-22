Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda yeni bir kampanya başlatıyor. Konut ve iş yeri alıcılarına yönelik düzenlenen kampanya kapsamında borcunu peşin ödeyenlere yüzde 25 oranında indirim yapılacak.
TOKİ'nin indirim kampanyasına başvurular 22 Eylül 2025 tarihinde başlayacak. Kampanyadan yararlanmak isteyen hak sahipleri, işlemlerini 17 Ekim 2025 tarihine kadar ilgili bankalara giderek yapabilecek. Bu tarihten sonra gerçekleştirilecek ödemeler için indirimden faydalanmak mümkün olmayacak. Peki kampanya ne zamana kadar geçerli olacak? Şartlar neler? Kaç kişi yararlanabilecek? 4 soruda TOKİ kampanyasının detayları...
KİMLER YARARLANABİLECEK?
Borcunu peşin ödeyip tapusunu hemen almak isteyen konut ve iş yeri alıcılarına yüzde 25 oranında indirim uygulanacak. Kampanyadan bütün borç bakiyesini kapatamayacak vatandaşlar da yararlanabilecek. Borcun tamamını kapatamayacak vatandaşlar, borç bakiyesinin yüzde 25'inden az olmamak şartıyla yapacakları peşin ödemelerde, yüzde 25 indirim kampanyasından kısmi olarak faydalanabilecek.