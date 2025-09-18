PODCAST CANLI YAYIN

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay açıkladı! "Hatay Habib-i Neccar Camii’nin restorasyonunda sona yaklaştık"

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan ve Hatay-Konya kardeşliğinin nişanesi olacak Anadolu’nun ilk camisi Habib-i Neccar Camii’nin restorasyon çalışmalarında sona yaklaştıklarını açıkladı.

Giriş Tarihi:
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay açıkladı! "Hatay Habib-i Neccar Camii’nin restorasyonunda sona yaklaştık"

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Türkiye'yi yasa boğan depremlerin ilk saatlerinden itibaren Konya'nın tüm imkanlarıyla Hatay'ın yanında olarak Türkiye'ye örnek bir duruş sergilediğini vurguladı.

(Takvim Gazetesi)(Takvim Gazetesi)

Hatay'da arama-kurtarma ekiplerinden, mobil mutfaklara, altyapı ve kanalizasyon çalışmalarından konteyner kentlere, içme suyu temininden enerjiye kadar birçok alanda çalıştıklarını anımsatan Başkan Altay, ancak en önemli işlerden birisinin Anadolu'nun ilk camisi olarak kabul edilen Habib-i Neccar Camii'nin yeniden ihyası olduğunu kaydetti.

"HATAYLI KARDEŞLERİMİZLE ARAMIZDA GÜÇLÜ BİR GÖNÜL BAĞI KURDUK"
Başkan Altay, "Konya olarak Hataylı kardeşlerimizle aramızda güçlü bir gönül bağı kurduk. Bu bağ, Habibi Neccar Camii'nin restorasyonuyla daha da pekişti. Kültür ve Turizm Bakanlığımızla koordineli olarak, Vakıflar Genel Müdürlüğümüzün kontrolünde arkadaşlarımız yoğun bir şekilde çalışıyor. Restorasyonda sona yaklaştık hamdolsun. İnşallah çok kısa bir zaman içinde bütün işlerimizi tamamlayarak Konya-Hatay kardeşliğinin nişanesi olacak Habib-i Neccar Camii'ni ibadete açmayı arzu ediyoruz. Habib-i Neccar Camii'nin ihyası iki kadim şehrin kardeşliğini sonsuza kadar pekiştirecek inşallah. Restorasyon sürecinde emeği geçen herkese canı gönülden teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

BİNLERCE YILLIK MİRAS
638 yılında Müslümanların Antakya'yı fethetmesiyle Hz. Ömer'in komutanlarından Ebu Ubeyde bin Cerrah tarafından inşa edilen cami, Türkiye sınırları içinde yapılan ilk cami olma özelliğini taşıyor.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Aziz İhsan Aktaş suç örgütü soruşturmasında sona gelindi! Ekosistemde son viraj | Bin sayfalık dev iddianame geliyor
MİT Başkanı İbrahim Kalın Şam'da! Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile görüştü: Türkiye her türlü desteği vermeye hazır!
Borsa İstanbul
Başkan Erdoğan imzaladı: Atama kararları Resmi Gazete'de! Yeni Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş oldu
Ocak ayıyla birlikte artacak! Çalışanlara yeni tazminat: Kıdemde tutarlar nasıl değişecek? Yeni tavan ne olacak?
Dünyaca ünlü profesörler ayakta alkışladı! Arda Çetinkaya ve Buket Atalay'ın projesi NASA'ya damga vurdu
Türk Telekom
Kadın istihdamına büyük destek! Uygulama başladı başvurana 157 bin 500 ödeniyor | İşte detaylar
ABD Merkez Bankası Fed faiz kararını açıkladı! 25 baz puan düşürüldü
Başkan Erdoğan'dan Netanyahu'ya Kudüs ayarı: "Müslümanlar haklarında tek bir geri adım dahi atmayacak"
Kanarya'ya soğuk duş! Fenerbahçe - Alanyaspor: 2-2 | MAÇ SONUCU
Aşk ve Gözyaşı
Fikret Orman ile ilişkisi tam gaz! Güzide Duran "Tekrar evlenmek ister misiniz?" sorusuna bakın ne tepki verdi
Charlie Kirk suikastında ABD'li gazeteci Tucker Carlson bombayı patlattı: "Netanyahu'dan hoşlanmıyordu"
PKK elebaşı Duran Kalkan'dan Terörsüz Türkiye'ye sabotaj! İmralı şartı sundu komisyonu hedef aldı
AK Parti'den CHP'li Özgür Özel'in Bayrampaşa iftiralarına sert tepki: Bir müfteri olarak anılacak!
Son dakika: Tutuklanan CHP'li Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu görevden uzaklaştırıldı | Seçim tarihi belli oldu
PKK zıplıyor... Avukatları kıvranıyor... Teröristbaşı "Umut Hakkı" mı istiyor? Öcalan'dan yeni açıklama: Süreç hukuksal çözüm aşamasına geldi
Beşiktaş'ta Rafa Silva krizi! Yerine o yıldız adayı gelecek
Sıra Almanya'nın fethinde! Okan Buruk ilk 11'ini belirledi