Küresel piyasalar FED'in faiz kararına odaklandı! FED'in faiz kararı ne olacak?

Buna ek olarak ABD Başkanı Trump ve eşi Melania Trump'ın İngiltere ziyareti başladı. Bunun yanında Microsoft, Google, Nvidia ve diğer bazı ABD'li teknoloji şirketleri İngiltere'de yapay zeka yatırımlarına imza atacaklarını duyurdu.

Makroekonomik veriler de yatırımcılar tarafından yakından takip edilirken, dün açıklanan veriler ülkede tüketici harcamalarının dirençli kaldığını gösterdi. Buna göre, ABD'de perakende satışlar ağustosta yüzde 0,6 ile beklentilerin üzerinde artış kaydetti.

Ülkede sanayi üretimi ise ağustosta azalış beklentilerinin aksine yüzde 0,1 artarken, ithalat ve ihracat fiyat endeksleri de ağustosta aylık bazda yüzde 0,3'er yükseldi.