Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar açıkladı! Çin ile iş birliği yapılabilir

Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye ile Çin’in farklı coğrafyalarda ortak projeler yürütebileceğini belirterek, “Bu, Afrika, Orta Doğu, Orta Asya, Balkanlar olabilir. Buralarda da iş birliğine açığız" dedi.

Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye ile Çin'in farklı coğrafyalarda iş birliği yapabileceğini belirterek, "Bu, Afrika, Orta Doğu, Orta Asya, Balkanlar olabilir. Buralarda da iş birliğine açığız" dedi. Çin ile özellikle nükleer, yenilenebilir enerji, enerji iletimi ve madenler konusunda iş birliği yapılabileceğini belirten Bayraktar, enerjinin depolanması ve batarya konularında Türkiye'de önemli fırsatlar olduğunu, Çinli firmaların Türkiye'de üretim yapmayı düşündüğünü ifade etti.

