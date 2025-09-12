PODCAST CANLI YAYIN

2000 ve 2008 arası kademeli (erken) emeklilik çıktı mı? İşte 2025 yılı kademeli emeklilik tablosu ve koşulları

Milyonlarca vatandaşın beklediği kademeli emeklilik ile ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor. 2025 yılıyla birlikte kamuoyunun en çok tartıştığı konular arasında yer alıyor. EYT düzenlemesiyle 8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi olanlar emekli olma hakkı kazanırken bu tarihten sonra işe başlayan milyonlarca kişi kapsam dışında kaldı. Bu durum, çalışanların gözünü kademeli emeklilik düzenlemelerine çevirdi. Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES) ile bağlantılı olarak gündeme gelen kademeli emeklilik, belirli yaş ve prim şartlarını tamamlayan sigortalıların daha erken emekli olabilmesine imkan tanıyacak. İşte 2025 yılı kademeli emeklilik tablosu ve koşulları.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
2000 ve 2008 arası kademeli (erken) emeklilik çıktı mı? İşte 2025 yılı kademeli emeklilik tablosu ve koşulları

Milyonlarca kişiyi emekli eden EYT düzenlemesinin ardından, gözler bu kez sigorta başlangıcı 2000 ve sonrasına olan çalışanlara çevrildi. Kamuoyunda "kademeli emeklilik" olarak bilinen ve prim gün sayısına göre erken emeklilik imkânı sunması beklenen sisteme yönelik beklentiler artmış durumda. Peki, 2000-2008 arası sigortalılar için kademeli emeklilik çıktı mı, 2025 yılı için konuşulan güncel tablo ve şartlar neler? İşte, çalışma hayatının en merak edilen konusuna dair son gelişmeler.

TES ve Kademeli Emeklilik Bağlantısı

Yeni Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında gündeme alınan Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES), emeklilik sisteminde köklü değişikliklerin habercisi olarak görülüyor. TES ile birlikte bireylerin tasarruflarının artırılması, finansal sistemin güçlendirilmesi ve sosyal güvenlik yükünün hafifletilmesi hedefleniyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada emeklilik sisteminde bir değişiklik planlanmadığını belirterek, "Prim ve yıl şartları devam edecek" ifadelerini kullandı.

Kademeli Emeklilik 2025 Şartları Neler Olabilir?

Henüz resmi bir düzenleme bulunmasa da, üzerinde durulan bazı şartlar şöyle sıralanıyor:

Kadın çalışanlar için: 7200 prim günü ve 50-55 yaş arası,

Erkek çalışanlar için: 9000 prim günü ve 52-57 yaş arası,

2000-2008 arası sigortalı olanların yaş ve prim gün şartlarının kademeli olarak indirilmesi,

EYT kapsamı dışında kalanlara yeni haklar verilmesi.

EYT Sonrası

EYT düzenlemesiyle 1999 öncesinde işe girenler emekli olurken, sonrasında sigorta girişi olanlar mağduriyet yaşadı. Bu kişiler, "Emeklilikte Tarihe Takılanlar" adıyla dernek kurarak seslerini duyurmaya çalışıyor. Talepleri, yaş şartının ilk işe giriş tarihine göre yeniden düzenlenmesi ve 58-60 yaş şartının kaldırılması yönünde.


Kademeli emeklilik gündemde mi? Faruk Erdem'den milyonlara net açıklama

Milyonlarca çalışanın umutla beklediği kademeli emeklilik hakkında son dakika açıklaması geldi. Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında konuyla ilgili net konuştu. Erdem "Böyle bir düzenleme yok. İnsanlara umut satmayın, böyle bir yasa gündemde değil" ifadelerini kullandı.

KADEMELİ EMEKLİLİK BEKLENTİSİ ARTIYOR

EYT düzenlemesiyle 1999 öncesi sigorta girişi olanlar emekli olurken, 2000 sonrası işe başlayan milyonlarca çalışan kapsam dışında kaldı. Bu durum, kamuoyunda "kademeli emeklilik" taleplerini gündeme taşıdı.

FARUK ERDEM: "KADEMELİ EMEKLİLİK YOK"

A Haber canlı yayınında konuşan Faruk Erdem, şu ifadeleri kullandı:

"Böyle bir şey yok. Bunu birkaç kere burada konuştum, insanlar tepki gösteriyor. Ama dost olarak söylüyorum; doğruyu bilmeniz lazım. Hayal satabilirim, 'çıktı, çıkıyor, Meclis'e geldi, herkes emekli olacak' diyebilirim. Ama gerçek şu: Böyle bir çalışma yok, yasal düzenleme yok. Böyle bir şey var diyenlere inanmayın, umudunuzu bağlamayın."

TALEP VAR AMA ÇALIŞMA YOK

Erdem, çalışanlardan yoğun talep geldiğini belirterek, "Haklı olarak insanlar diyor ki 40'lı yaşlarda emekli olanlar oldu, biz neden olamıyoruz? Bu talepler var ama şu anda hükümetin böyle bir çalışması yok" dedi.

Kademeli emeklilik gündemde mi?

Hayır. Faruk Erdem'in açıklamasına göre hükümetin böyle bir çalışması bulunmuyor.

Kademeli emeklilik çıkacak mı?

Kısa vadede çıkması beklenmiyor. Hükümetten bu yönde resmi bir adım yok.

Kimler kademeli emeklilik istiyor?

2000 sonrası sigorta girişi olan çalışanlar, yaş ve prim şartlarının yeniden düzenlenmesini talep ediyor.

Emekliye rekor promosyon ödemesi: Rakamlar zirve yaptıEmekliye rekor promosyon ödemesi: Rakamlar zirve yaptı
Emekliye rekor promosyon ödemesi: Rakamlar zirve yaptı
SGK açıkladı: Erken emeklilik 1800 günle kapıdaSGK açıkladı: Erken emeklilik 1800 günle kapıda
SGK açıkladı: Erken emeklilik 1800 günle kapıda

Fotoğraflar: Takvim Fotoğraf Arşivi

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
12 Eylül 1980 darbesinde işkence görenler anlattı: Yüzbaşı bize burayı Küçük Amerika yapacağız dedi | Kur'an-ı Kerim yasaklı kitaptı!
Devlet Bahçeli’den Terörsüz Türkiye açıklaması! Başkan Erdoğan'a adaylık çağrısı: MHP tam destek verecek
Suikatçının başına 100 bin dolar ödül konuldu! FBI, Charlie Kirk suikastı şüphelisinin fotoğrafını yayınladı: "Silahı ele geçirdik"
Can Holding'e "kara para" operasyonu! Habertürk, Show TV ve 121 şirkete el kondu: Kemal Can firari... Kenan Tekdağ nereden çıktı?
CHP'li Antalya BB'nin "Kent Lokantası" pislik yuvası çıktı! Yolsuzluk yapmadıkları alan yok!  “Kendi üzerime alamıyorum sen al”
Barrack "Sykes Picot" itirafını Arz-ı Mev'ud için yaptı! Aylar sonra kokusu çıktı: Bu sınırlar İsrail için anlamsız istedikleri yere girerler
Memurların Ocak zammı ne kadar olacak? En düşük maaş 59 bin lirayı geçebilir!
Manavgat Belediyesi'ne rüşvet operasyonu eski başkana da uzandı! Şükrü Sözen ve kardeşi Fatih Sözen tutuklandı
Can Holding operasyonunda yeni detaylar! TAKVİM mahkeme kararına ve kayyum listesine ulaştı: "Suçtan elde edilen gelir aklandı"
BES ve sigorta sektöründe kapsamlı reform: İşveren katılımı, gençlere teşvik ve yeni çekim hakları geliyor
Oktay Kaynarca ''Kim Milyoner Olmak İster'' yarışmasında verilen cevaba çok şaşırdı: ''Hiç dinlemedin mi?''
Fenerbahçe'de 1 ayrılık 1 transfer!
Devlet güvenceli faizsiz ev ve araç alma dönemi başladı! Emlak Katılım'dan kira öder gibi sahip olma fırsatı
Son dakika: Merkez Bankası faiz oranını yüzde 43’ten yüzde 40,5'e indirdi
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten siyonistlerin Türkiye'yi hedef almasına tepki: Düşmanlık edene yanıt verilir
Başak Gürkan Arslan'ın katili kayınpederin ifadesi kan dondurdu: "Namusumu temizledim" | Mal paylaşımı tartışması...
İsrail basını “Asıl adres Katar değil Türkiye’ydi” dedi! Trump iddiası... NATO engeli
Terörsüz Türkiye Komisyonu 8. kez toplandı! | Numan Kurtulmuş: İsrail tüm bölgeye düşman
İngiltere’de Esptein bombası! E-postaları, bornozlu fotoğrafları ortaya çıktı ABD Büyükelçisi Peter Mandelson görevden alındı
Charlie Kirk’i Mossad mı öldürdü? Katar saldırısından hemen sonra! İsrail yine Türkiye’yi hedef gösterdi