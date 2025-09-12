2000 ve 2008 arası kademeli (erken) emeklilik çıktı mı? İşte 2025 yılı kademeli emeklilik tablosu ve koşulları

Milyonlarca kişiyi emekli eden EYT düzenlemesinin ardından, gözler bu kez sigorta başlangıcı 2000 ve sonrasına olan çalışanlara çevrildi. Kamuoyunda "kademeli emeklilik" olarak bilinen ve prim gün sayısına göre erken emeklilik imkânı sunması beklenen sisteme yönelik beklentiler artmış durumda. Peki, 2000-2008 arası sigortalılar için kademeli emeklilik çıktı mı, 2025 yılı için konuşulan güncel tablo ve şartlar neler? İşte, çalışma hayatının en merak edilen konusuna dair son gelişmeler.
TES ve Kademeli Emeklilik Bağlantısı
Yeni Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında gündeme alınan Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES), emeklilik sisteminde köklü değişikliklerin habercisi olarak görülüyor. TES ile birlikte bireylerin tasarruflarının artırılması, finansal sistemin güçlendirilmesi ve sosyal güvenlik yükünün hafifletilmesi hedefleniyor.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada emeklilik sisteminde bir değişiklik planlanmadığını belirterek, "Prim ve yıl şartları devam edecek" ifadelerini kullandı.