2000 ve 2008 arası kademeli (erken) emeklilik çıktı mı? İşte 2025 yılı kademeli emeklilik tablosu ve koşulları

Kademeli Emeklilik 2025 Şartları Neler Olabilir? Henüz resmi bir düzenleme bulunmasa da, üzerinde durulan bazı şartlar şöyle sıralanıyor: Kadın çalışanlar için: 7200 prim günü ve 50-55 yaş arası, Erkek çalışanlar için: 9000 prim günü ve 52-57 yaş arası, 2000-2008 arası sigortalı olanların yaş ve prim gün şartlarının kademeli olarak indirilmesi, EYT kapsamı dışında kalanlara yeni haklar verilmesi.

EYT Sonrası EYT düzenlemesiyle 1999 öncesinde işe girenler emekli olurken, sonrasında sigorta girişi olanlar mağduriyet yaşadı. Bu kişiler, "Emeklilikte Tarihe Takılanlar" adıyla dernek kurarak seslerini duyurmaya çalışıyor. Talepleri, yaş şartının ilk işe giriş tarihine göre yeniden düzenlenmesi ve 58-60 yaş şartının kaldırılması yönünde.



Kademeli emeklilik gündemde mi? Faruk Erdem'den milyonlara net açıklama Milyonlarca çalışanın umutla beklediği kademeli emeklilik hakkında son dakika açıklaması geldi. Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında konuyla ilgili net konuştu. Erdem "Böyle bir düzenleme yok. İnsanlara umut satmayın, böyle bir yasa gündemde değil" ifadelerini kullandı.

KADEMELİ EMEKLİLİK BEKLENTİSİ ARTIYOR EYT düzenlemesiyle 1999 öncesi sigorta girişi olanlar emekli olurken, 2000 sonrası işe başlayan milyonlarca çalışan kapsam dışında kaldı. Bu durum, kamuoyunda "kademeli emeklilik" taleplerini gündeme taşıdı. FARUK ERDEM: "KADEMELİ EMEKLİLİK YOK" A Haber canlı yayınında konuşan Faruk Erdem, şu ifadeleri kullandı: "Böyle bir şey yok. Bunu birkaç kere burada konuştum, insanlar tepki gösteriyor. Ama dost olarak söylüyorum; doğruyu bilmeniz lazım. Hayal satabilirim, 'çıktı, çıkıyor, Meclis'e geldi, herkes emekli olacak' diyebilirim. Ama gerçek şu: Böyle bir çalışma yok, yasal düzenleme yok. Böyle bir şey var diyenlere inanmayın, umudunuzu bağlamayın."