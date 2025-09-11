Merkez Bankası faiz kararı sonrası döviz kuru ve altın ne kadar oldu? 1 dolar kaç TL?

Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 43'ten yüzde 40,5'e indirilmesine karar verdi. Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın fiyatları ve Dolar, Euro kurunda son durum merak konusu oldu.
CANLI ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
-
Gram Altın (TL/GR): 4.806,32 / 4.806,81
-
22 Ayar Bilezik: 4.455,98 / 4.473,43
-
Altın (ONS): 3.617,04 / 3.617,41
-
Altın ($/kg): 115.808,00 / 115.819,00
-
Altın (Euro/kg): 100.496,00 / 100.525,00
-
Cumhuriyet Altını: 31.751,00 / 31.924,00
-
Yarım Altın: 15.924,00 / 16.036,00
-
Çeyrek Altın: 7.962,00 / 8.018,00
-
Reşat Altını: 31.783,47 / 31.956,95
-
Kulplu Reşat Altını: 31.785,69 / 31.959,20
-
22 Ayar Altın (TL/Gr): 4.443,07 / 4.670,74
-
18 Ayar Altın (TL/Gr): 3.508,61 / 3.508,97
-
14 Ayar Altın (TL/Gr): 2.675,43 / 3.685,51