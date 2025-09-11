PODCAST CANLI YAYIN

Merkez Bankası faiz kararı sonrası döviz kuru ve altın ne kadar oldu? 1 dolar kaç TL?

Merkez Bankası, yılın yedinci faiz kararını duyurdu. Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 43’ten yüzde 40,5'e indirilmesine karar verdi. Gelişmelerin ardından altın fiyatları ve canlı döviz kuru araştırılmaya başlandı. İşte piyasadan güncel rakamlar.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Merkez Bankası faiz kararı sonrası döviz kuru ve altın ne kadar oldu? 1 dolar kaç TL?

Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 43'ten yüzde 40,5'e indirilmesine karar verdi. Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın fiyatları ve Dolar, Euro kurunda son durum merak konusu oldu.

(AA)(AA)

CANLI ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

  • Gram Altın (TL/GR): 4.806,32 / 4.806,81

  • 22 Ayar Bilezik: 4.455,98 / 4.473,43

  • Altın (ONS): 3.617,04 / 3.617,41

  • Altın ($/kg): 115.808,00 / 115.819,00

  • Altın (Euro/kg): 100.496,00 / 100.525,00

(AA)(AA)

  • Cumhuriyet Altını: 31.751,00 / 31.924,00

  • Yarım Altın: 15.924,00 / 16.036,00

  • Çeyrek Altın: 7.962,00 / 8.018,00

  • Reşat Altını: 31.783,47 / 31.956,95

  • Kulplu Reşat Altını: 31.785,69 / 31.959,20

  • 22 Ayar Altın (TL/Gr): 4.443,07 / 4.670,74

  • 18 Ayar Altın (TL/Gr): 3.508,61 / 3.508,97

  • 14 Ayar Altın (TL/Gr): 2.675,43 / 3.685,51

(AA)(AA)

  • Kapalıçarşı Ziynet 2,5: 78.245,38 / 79.491,23

  • Kapalıçarşı Beşli Altın: 158.446,89 / 161.527,74

  • Gremse Altın: 78.245,38 / 80.029,65

  • Ata Altın: 32.276,22 / 33.088,71

  • Tam Altın: 31.298,15 / 31.913,97

  • Külçe Altın ($): 117.420,00 / 117.470,00

  • Has Altın: 4.782,29 / 4.782,78

  • Hamit Altın: 31.783,47 / 31.956,95

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI EYLÜL 2025: PPK faiz kararı toplantısı saat kaçta? İşte faiz kararı tahminleriMERKEZ BANKASI FAİZ KARARI EYLÜL 2025: PPK faiz kararı toplantısı saat kaçta? İşte faiz kararı tahminleri
MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI EYLÜL 2025: PPK faiz kararı toplantısı saat kaçta? İşte faiz kararı tahminleri

(AA)(AA)

EURO VE DOLAR NE KADAR OLDU?

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Son dakika: Merkez Bankası faiz oranını yüzde 43’ten yüzde 40,5'e indirdi
Can Holding'e "kara para" operasyonu! Habertürk, Show TV ve 121 şirkete el kondu: Kemal Can firari... Kenan Tekdağ nereden çıktı?
Takas Bank
İngiltere’de Esptein bombası! E-postaları, bornozlu fotoğrafları ortaya çıktı ABD Büyükelçisi Peter Mandelson görevden alındı
İzmir Karşıyaka’da çöp dağları önüne geçilemez bir hal aldı! Vatandaş isyanda: Fareler çıkmaya başladı
Bahçeli'den "Önümüzdeki günler provokasyona açık" uyarısı! 'Suça sürüklenen çocuk' tartışmalarına nokta: "Acil hukuki düzenleme şart"
Türk Telekom
Can Holding operasyonunda yeni detaylar! TAKVİM mahkeme kararına ve kayyum listesine ulaştı: "Suçtan elde edilen gelir aklandı"
Fenerbahçe'de 1 ayrılık 1 transfer!
MSB'den Katar'da Hamas müzakere heyetine saldırı hakkında açıklama: İsrail terörizmi devlet politikası haline getirdi
Charlie Kirk’i Mossad mı öldürdü? Katar saldırısından hemen sonra! İsrail yine Türkiye’yi hedef gösterdi
Başkan Erdoğan imzaladı: Atama kararları Resmi Gazete'de | 37 ile yeni emniyet müdürü! İşte isim isim tam liste
Faizsiz ev, işyeri ve araba almada yeni dönem! Emlak Katılım hangi kamu bankasıyla iş birliği yapacak?
İzmir’deki karakola silahlı saldırıda yeni detaylar! 16 yaşındaki katil EYP’i evde hazırlamış
Son dakika hava durumu | Meteoroloji’den sarı kodlu uyarı: Fırtına 60 km hızla esecek, yağış ve sıcak hava aynı anda geliyor
OVP'den emekli maaş sistemi ile ilgili reform! Hesaplar değişti | Uzun süre çalışana yüksek aylık
Gürsel Tekin'den 32 kişilik "İl binasına girecek CHP'liler" listesi! Hangi isimler veto yedi? "Özgür Çelik" detayı
Fenerbahçe’de Tedesco dönemi başladı: İtalyan teknik adamdan ilk rapor ve sürpriz karar
Trabzonspor'un yeni yıldızı Andre Onana hakkında bilinmesi gerekenler
Akıl unutur kalp unutmaz | atv'nin yeni dizisi Aynadaki Yabancı'nın ilk tanıtımı yayınlandı!