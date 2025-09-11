MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI EYLÜL 2025: PPK faiz kararı toplantısı saat kaçta? İşte faiz kararı tahminleri

2025 Eylül ayı TCMB faiz toplantısı bugün gerçekleşiyor. Yatırımcılar ve piyasalar, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz politikasında izleyeceği yönü takip ediyor. Temmuz ayında politika faizinin yüzde 46'dan yüzde 43'e düşürülmesinin ardından, Eylül toplantısı özellikle enflasyon ve ekonomik büyüme verileri ışığında kritik bir öneme sahip. Peki Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı saat kaçta ve faiz kararı beklentileri neler?
MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu toplantısı 11 Eylül 2025 Perşembe günü yapılacak. Toplantıda alınacak faiz kararı ise aynı gün saat 14.00'te kamuoyuna açıklanacak.
2025 TEMMUZ FAİZ KARARI NE OLMUŞTU?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Temmuz ayında düzenlenen Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında politika faizini 300 baz puan düşürerek yüzde 43'e indirdi. Bu adım, TCMB'nin Mart ayından bu yana yaptığı ilk faiz indirimi olarak kayıtlara geçti.