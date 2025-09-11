PODCAST CANLI YAYIN

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI EYLÜL 2025: PPK faiz kararı toplantısı saat kaçta? İşte faiz kararı tahminleri

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Eylül ayı faiz kararı bugün açıklanıyor. Para Politikası Kurulu (PPK) takvimine göre, Başkan Fatih Karahan yönetiminde gerçekleştirilecek toplantıda, ekonominin mevcut durumu ve enflasyon beklentileri ışığında faiz oranı kararı netleşecek. Peki Merkez Bankası faiz kararı saat kaçta açıklanacak? İşte piyasaların beklentileri…

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI EYLÜL 2025: PPK faiz kararı toplantısı saat kaçta? İşte faiz kararı tahminleri

2025 Eylül ayı TCMB faiz toplantısı bugün gerçekleşiyor. Yatırımcılar ve piyasalar, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz politikasında izleyeceği yönü takip ediyor. Temmuz ayında politika faizinin yüzde 46'dan yüzde 43'e düşürülmesinin ardından, Eylül toplantısı özellikle enflasyon ve ekonomik büyüme verileri ışığında kritik bir öneme sahip. Peki Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı saat kaçta ve faiz kararı beklentileri neler?

(Kaynak: AA)(Kaynak: AA)

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu toplantısı 11 Eylül 2025 Perşembe günü yapılacak. Toplantıda alınacak faiz kararı ise aynı gün saat 14.00'te kamuoyuna açıklanacak.

(Kaynak: AA)(Kaynak: AA)

2025 TEMMUZ FAİZ KARARI NE OLMUŞTU?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Temmuz ayında düzenlenen Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında politika faizini 300 baz puan düşürerek yüzde 43'e indirdi. Bu adım, TCMB'nin Mart ayından bu yana yaptığı ilk faiz indirimi olarak kayıtlara geçti.

(Kaynak: AA)(Kaynak: AA)

PİYASALARIN FAİZ BEKLENTİSİ

AA Finans'ın gerçekleştirdiği Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) beklenti anketi sonuçlandı. Ankete toplam 26 ekonomist katıldı.

Anket sonuçlarına göre, ekonomistlerin çoğunluğu politika faizinde 200 baz puanlık bir indirim öngörüyor. Katılımcılardan 18'i 200 baz puan, üçü 250 baz puan, beşi ise 300 baz puanlık bir faiz indirimi beklediklerini belirtti.

Eylül ayı PPK toplantısına ilişkin medyan beklenti, politika faizinin 200 baz puan düşürülerek yüzde 41 seviyesine çekileceği yönünde oluştu. Yıl sonu politika faizi medyan beklentisi ise yüzde 36,5 olarak kaydedildi.


Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Can Holding'e "kara para" operasyonu! Habertürk, Show TV ve 121 şirkete el kondu: Kemal Can firari... Kenan Tekdağ nereden çıktı?
Charlie Kirk’i Mossad mı öldürdü? Katar saldırısından hemen sonra! İsrail yine Türkiye’yi hedef gösterdi
Takas Bank
Başkan Erdoğan imzaladı: Atama kararları Resmi Gazete'de | 37 ile yeni emniyet müdürü! İşte isim isim tam liste
Gözler Merkez Bankası'nda! Faiz kararı ne olacak? Ekonomistlerin faiz beklentisi ne?
İzmir’deki karakola silahlı saldırıda yeni detaylar! 16 yaşındaki katil EYP’i evde hazırlamış
Türk Telekom
Fenerbahçe'de 1 ayrılık 1 transfer!
Son dakika hava durumu | Meteoroloji’den sarı kodlu uyarı: Fırtına 60 km hızla esecek, yağış ve sıcak hava aynı anda geliyor
Terör devleti İsrail Yemen'in başkenti Sana'yı vurdu! Çok sayıda ölü ve yaralı var
OVP'den emekli maaş sistemi ile ilgili reform! Hesaplar değişti | Uzun süre çalışana yüksek aylık
Gürsel Tekin'den 32 kişilik "İl binasına girecek CHP'liler" listesi! Hangi isimler veto yedi? "Özgür Çelik" detayı
CHP'li İBB'den yolda kalan ulaşıma bir de zam talebi! AK Parti Grup Başkan Vekili'nden itiraz: "Bu zam teklifi hiçbir ekonomik gerekçeye dayanmamaktadır"
CHP'li Antalya BB'nin "Kent Lokantası" rant lokantası çıktı! Önce dükkanlara çöktüler sonra belediyeye kiraladılar | Böcek'in akçeli işleri
2026’da emeklilikte devrim: Çift maaş almanın yolu açılıyor, işte yeni tamamlayıcı sistemin tüm detayları!
Fenerbahçe’de Tedesco dönemi başladı: İtalyan teknik adamdan ilk rapor ve sürpriz karar
Hava sahasında gerilim! NATO üyesi Polonya Rus İHA'sını vurdu | Trump'tan dikkat çeken mesaj: "İşte başlıyoruz..."
Togg bayilik ve ikinci el hamlesiyle Avrupa pazarında iddialı: Almanya’dan sonra sıra Fransa ve İtalya’da
Trabzonspor'un yeni yıldızı Andre Onana hakkında bilinmesi gerekenler
Akıl unutur kalp unutmaz | atv'nin yeni dizisi Aynadaki Yabancı'nın ilk tanıtımı yayınlandı!