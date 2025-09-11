MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI EYLÜL 2025: PPK faiz kararı toplantısı saat kaçta? İşte faiz kararı tahminleri

2025 Eylül ayı TCMB faiz toplantısı bugün gerçekleşiyor. Yatırımcılar ve piyasalar, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz politikasında izleyeceği yönü takip ediyor. Temmuz ayında politika faizinin yüzde 46'dan yüzde 43'e düşürülmesinin ardından, Eylül toplantısı özellikle enflasyon ve ekonomik büyüme verileri ışığında kritik bir öneme sahip. Peki Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı saat kaçta ve faiz kararı beklentileri neler?