BOTAŞ iki günde 13,8 milyar metreküplük LNG anlaşması imzaladı

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), uluslararası enerji şirketleriyle iki gün içerisinde toplam 13.8 milyar metreküp hacminde sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) anlaşmasına imza attı.

Gastech 2025 Forumu kapsamında temasları hakkında paylaşımlarda bulunan Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar'ın verdiği bilgiye göre BP ile 4.8 milyar, Shell ile 2.4 milyar, SEFE ile 1.8 milyar, Chenire ile 1.2 milyar, ENI ile 1.5 milyar, Equinor ile 1.5 milyar, Hartree ile 600 milyon metrüp LNG tedarikini kapsayan anlaşmalara imza atıldı. Bakan Bayraktar, bu anlaşmaların özellikle kış aylarında arz güvenliğinin temini, kaynak çeşitliliğinin artırılması ve ticari esnekliğin güçlendirilmesi açısından büyük önem taşıdığına işaret etti.