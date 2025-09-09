YTÜ'den KOBİ'lere sürdürülebilirlik desteği: GreenStars modeliyle TÜBİTAK hibesi

Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) Teknoloji Transfer Ofisi (Yıldız TTO) GreenStars modelini hayata geçirdi. Program sayesinde KOBİ'ler, modelden alacakları karbon ayak izi hesaplama, sürdürülebilirlik yol haritası hazırlama ve danışmanlık gibi kritik hizmetlerin maliyetinin yüzde 90'ını TÜBİTAK hibe desteğiyle karşılayabiliyor. Bu destek, KOBİ'lerin rekabet güçlerini artırarak Avrupa Yeşil Mutabakatı gibi düzenlemelere uyumunu kolaylaştırıyor.

