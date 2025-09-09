PODCAST CANLI YAYIN

Togg Avrupa yolculuğuna başladı: T10X ve T10F Almanya'da ön siparişe açılıyor!

Togg, Euro NCAP’ten 5 yıldız alan T10X ve T10F ile Almanya pazarına girdi. T10F’i 15 Eylül’de Türkiye’de, her iki modeli 29 Eylül’de Almanya’da ön siparişe açacağını duyurdu. Togg Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, ‘Avrupa yolculuğumuz tarihi bir dönüm noktası’ dedi...

Giriş Tarihi:
Togg Avrupa yolculuğuna başladı: T10X ve T10F Almanya'da ön siparişe açılıyor!

Türkiye'nın mobilite alanında hizmet veren küresel teknoloji markası Togg, Avrupa'ya açıldı. Münih'teki IAA Mobility 2025'te Avrupa sahnesine çıkan Togg, doğuştan elektrikli T10X ve T10F modelleriyle Almanya pazarına girdiğini duyurdu. Her iki modelin de Euro NCAP programındaki güvenlik testlerinden başarıyla geçerek 5 yıldız aldığını açıklayan Togg, Türkiye'de 70 bini aşkın kullanıcıya ulaşan T10X'in yanı sıra seri üretime hazır hale gelen ikinci cihazı T10F'i de Türkiye ve Avrupa'da aynı anda kullanıcılarla buluşturacağını açıkladı. T10F Türkiye'de 15 Eylül'de ön siparişe açılırken, T10X ve T10F'in Almanya ön siparişleri 29 Eylül'den itibaren alınmaya başlanacak.

5 yıldızlı TOGG Avrupa'da (AA)

'TARİHİ DÖNÜM NOKTASI'

Togg Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, Türkiye'de başarısını kanıtlayan Togg'un Avrupa yolculuğunun tarihi bir dönüm noktası olduğunu belirterek, şunları söyledi: "Tarihimizde ilk defa, fikri mülkiyet haklarının tamamı ülkemize ait bir otomobil üretmek, ülkemiz sanayi tarihine baktığınızda başlı başına bir meydan okumaydı ve biz bunu başardık. Çok şükür yılmadık, karşımıza sıkıntılar çıksa da her zaman çözüm odaklı olduk, çok çalıştık. 7 yıl boyunca planlarımız doğrultusunda ilerledik. Geldiğimiz noktada daha önce koyduğumuz hedefler doğrultusunda ülkemizde yakaladığımız başarıyı küresel pazarlara taşıyarak, Avrupa'ya adım atıyoruz. Hem T10X hem T10F modelimizi 29 Eylül itibarıyla Almanya'da ön siparişe açıyoruz."

5 yıldızlı TOGG Avrupa'da (AA)

SIRA DİĞER ÜLKELERDE
Almanya'dan kademeli olarak diğer Avrupa ülkelerine açılacaklarını belirten Tosyalı, "Türkiye'nin küresel mobilite markası olmak ve mobilite ekosistemimizi Avrupa'da da büyütmek üzere Togg'u yeni bir seviyeye daha taşımış olmanın gururunu yaşıyoruz. Türkiye'nin yükselen elektrikli araç ekosistemiyle birlikte; Avrupa pazarının da en çok tercih edilen markalarından biri olmak için var gücümüzle çalışacağız." dedi.

5 yıldızlı TOGG Avrupa'da (AA)

FİYATLAR SİPARİŞE AÇILDIĞI GÜN DUYURULACAK

TOGG, Münih'te düzenlenen IAA Mobility 2025'te Togg'un yeniliklerini dünkü basın günüyle başlayarak, 9-14 Eylül tarihleri arasında ziyaretçilerle paylaşacak. Ziyaretçiler, Königsplatz TD 110 noktasında ise T10X ve T10F modelleriyle test sürüşü yapma fırsatı bulacak. T10F'in Türkiye ve Almanya satış fiyatlarının aracın her iki ülkede de siparişe açıldığı gün duyurulacağı kaydedildi.

5 yıldızlı TOGG Avrupa'da (AA)

EN YÜKSEK GÜVENLİK STANDARTLARINI KARŞILIYOR

TOGG CEO'su Gürcan Karakaş da 'Bir otomobilden fazlası' için çıktıkları yolda kısa, orta ve uzun vadeli planlarını adım adım gerçekleştirmek-ten mutluluk duyduklarını belirtti.

5 yıldızlı TOGG Avrupa'da (AA)

T10X ve T10F modelinin Avrupa pazarındaki otomobillerin güvenliğinin değerlendirildiği bağımsız Euro NCAP programının tüm testlerinden en yüksek seviye olan 5 yıldız aldığını da açıklayan Karakaş, şöyle devam etti:

"Şimdiki hedefimiz önümüzdeki yıllarda farklı sınıflarda yeni modellerle kullanıcılarımıza sunacağımız Togg seçeneklerini artırmak."

5 yıldızlı TOGG Avrupa'da (AA)

Münih'teki tanıtım Togg yönetimi ve marka yüzü Kenan İmirzalıoğlu'nun katılımıyla yapıldı.

