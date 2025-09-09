Togg Avrupa yolculuğuna başladı: T10X ve T10F Almanya'da ön siparişe açılıyor!

Türkiye'nın mobilite alanında hizmet veren küresel teknoloji markası Togg, Avrupa'ya açıldı. Münih'teki IAA Mobility 2025'te Avrupa sahnesine çıkan Togg, doğuştan elektrikli T10X ve T10F modelleriyle Almanya pazarına girdiğini duyurdu. Her iki modelin de Euro NCAP programındaki güvenlik testlerinden başarıyla geçerek 5 yıldız aldığını açıklayan Togg, Türkiye'de 70 bini aşkın kullanıcıya ulaşan T10X'in yanı sıra seri üretime hazır hale gelen ikinci cihazı T10F'i de Türkiye ve Avrupa'da aynı anda kullanıcılarla buluşturacağını açıkladı. T10F Türkiye'de 15 Eylül'de ön siparişe açılırken, T10X ve T10F'in Almanya ön siparişleri 29 Eylül'den itibaren alınmaya başlanacak. 5 yıldızlı TOGG Avrupa'da (AA)

'TARİHİ DÖNÜM NOKTASI' Togg Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, Türkiye'de başarısını kanıtlayan Togg'un Avrupa yolculuğunun tarihi bir dönüm noktası olduğunu belirterek, şunları söyledi: "Tarihimizde ilk defa, fikri mülkiyet haklarının tamamı ülkemize ait bir otomobil üretmek, ülkemiz sanayi tarihine baktığınızda başlı başına bir meydan okumaydı ve biz bunu başardık. Çok şükür yılmadık, karşımıza sıkıntılar çıksa da her zaman çözüm odaklı olduk, çok çalıştık. 7 yıl boyunca planlarımız doğrultusunda ilerledik. Geldiğimiz noktada daha önce koyduğumuz hedefler doğrultusunda ülkemizde yakaladığımız başarıyı küresel pazarlara taşıyarak, Avrupa'ya adım atıyoruz. Hem T10X hem T10F modelimizi 29 Eylül itibarıyla Almanya'da ön siparişe açıyoruz." 5 yıldızlı TOGG Avrupa'da (AA)