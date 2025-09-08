Maydonoz Döner satılıyor! TMSF’den flaş karar! Resmi Gazete’de yayımlandı

' Maydonoz Döner Grubu Ticari ve İktisadi Bütünlüğü', Somca Gıda Dağıtım ve Pazarlama AŞ, Altı G Gıda Dağıtım ve Pazarlama AŞ, Sümer Entegre Et Sanayi ve Ticaret AŞ, Enerca Gıda Yönetim Danışmanlığı AŞ ve Deta Ambalaj Kağıt Plastik Temizlik Gıda İthalat İhracat AŞ'nin, franchise sistemiyle çalışan 'Maydonoz Döner' isimli döner restoranları zinciri ile yine franchise sistemi ile çalışan 'My Fried Chicken' isimli çıtır tavuk restoran zinciri işletmelerinin et ve tavuk işletmeciliği faaliyetlerine özgülenmiş mal, hak ve varlıklar ile sözleşmelerden oluşuyor.

Takvim Foto Arşiv

2,8 MİLYAR TL BEDEL

Bütünlük için muhammen bedel 2 milyar 801 milyon TL olarak belirlenirken, ihaleye katılabilmek için sunulması gereken teminat tutarı 280,1 milyon TL olacak.

İhale 15.10.2025 tarihinde, saat 11:00'da 'Fon'un Büyükdere Cad. No:143 Esentepe/İstanbul adresindeki Konferans Salonunda yapılacak.

FETÖ SORUŞTURMASI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Maydonoz Döner hakkında FETÖ soruşturması başlatılmıştı.

Soruşturma kapsamında, daha önce TMSF tarafından kayyum atanan firma yetkililerinin kendi hesaplarından ve şirket hesaplarından örgüte aidiyet bağlarını arttırmak, örgütten kopmaları önlemek adına FETÖ iltisaklı, KHK ile ihraç edilmiş asker, öğretmen, kamu görevlileri olmak üzere birçok kişiye bağış, kar payı, hisse bedeli, elden alınan borç ve benzeri açıklamalı para transferleri gerçekleştirdikleri tespit edilmişti.