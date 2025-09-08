SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

Maydonoz Döner satılıyor! TMSF'den flaş karar! Resmi Gazete'de yayımlandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı FETÖ soruşturması kapsamında örgüte finansman sağladığı gerekçesiyle Maydonoz Döner TMSF’ye devredilmişti. Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre Maydonoz Döner 2,8 milyar lira muhammen bedel ile satışa çıkarıldı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :08 Eylül 2025 , 09:28
Maydonoz Döner satılıyor! TMSF’den flaş karar! Resmi Gazete’de yayımlandı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Terörün finansmanını önlemeye yönelik çalışmalar sürüyor...

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Maydonoz Döner Grubu Ticari ve İktisadi Bütünlüğü'nün satışı için ihaleye çıktı.

Takvim Foto ArşivTakvim Foto Arşiv

RESMİ GAZETE'DE YAYINLANDI

TMSF'nin ihale ilanı Resmi Gazete'de yayınlandı.

'Maydonoz Döner Grubu Ticari ve İktisadi Bütünlüğü', Somca Gıda Dağıtım ve Pazarlama AŞ, Altı G Gıda Dağıtım ve Pazarlama AŞ, Sümer Entegre Et Sanayi ve Ticaret AŞ, Enerca Gıda Yönetim Danışmanlığı AŞ ve Deta Ambalaj Kağıt Plastik Temizlik Gıda İthalat İhracat AŞ'nin, franchise sistemiyle çalışan 'Maydonoz Döner' isimli döner restoranları zinciri ile yine franchise sistemi ile çalışan 'My Fried Chicken' isimli çıtır tavuk restoran zinciri işletmelerinin et ve tavuk işletmeciliği faaliyetlerine özgülenmiş mal, hak ve varlıklar ile sözleşmelerden oluşuyor.

Takvim Foto ArşivTakvim Foto Arşiv

2,8 MİLYAR TL BEDEL

Bütünlük için muhammen bedel 2 milyar 801 milyon TL olarak belirlenirken, ihaleye katılabilmek için sunulması gereken teminat tutarı 280,1 milyon TL olacak.

İhale 15.10.2025 tarihinde, saat 11:00'da 'Fon'un Büyükdere Cad. No:143 Esentepe/İstanbul adresindeki Konferans Salonunda yapılacak.

FETÖ SORUŞTURMASI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Maydonoz Döner hakkında FETÖ soruşturması başlatılmıştı.

Soruşturma kapsamında, daha önce TMSF tarafından kayyum atanan firma yetkililerinin kendi hesaplarından ve şirket hesaplarından örgüte aidiyet bağlarını arttırmak, örgütten kopmaları önlemek adına FETÖ iltisaklı, KHK ile ihraç edilmiş asker, öğretmen, kamu görevlileri olmak üzere birçok kişiye bağış, kar payı, hisse bedeli, elden alınan borç ve benzeri açıklamalı para transferleri gerçekleştirdikleri tespit edilmişti.

Takvim Foto ArşivTakvim Foto Arşiv

Devam eden çalışmalarda restoran zincirinin 74 şubesi hakkında düzenlenen Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları detaylıca incelenmişti.

Toplam 29 şubede, ortaklık bilgisi ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) kaydı olmayan, FETÖ soruşturması geçirmiş kişilere gayri resmi ortaklıkla istihdam sağlandığı belirlenmişti.

İDDİANAMENİN AYRINTILARI

Savcılıkça hazırlanan 281 sayfalık iddianamede, örgütün, ülke içerisinde güncel yapılanma faaliyetlerini canlandırmak istediği, uzun yıllar boyunca sürdürdüğü gizlilik stratejisini uygulamaya devam ettiği ve bu kapsamda yeni örgütsel terimler kullandığı belirtilmişti.

Soruşturma kapsamında alınan MASAK raporları ile tanık beyanları, şüpheli ifadeleri, HTS kayıtları ve tapelere de iddianamede yer aldı.

Takvim Foto ArşivTakvim Foto Arşiv

Şubelerin, FETÖ ile iltisaklı ailelere destek amacıyla kurulduğu ortaya çıktı.

Ayrıca, illerde bayilik verilecek kişilerin örgütle iltisaklı olanlardan seçildiği belirlendi.

Maydonoz Döner soruşturmasında iddianame hazır! Ticaret maskesiyle FETÖ’ye destek belgelendiMaydonoz Döner soruşturmasında iddianame hazır! Ticaret maskesiyle FETÖ’ye destek belgelendi

NE KADAR CEZA İSTENİYOR?

İddianamede, 46'sı tutuklu 70 şüphelinin "silahlı terör örgütüne üye olma" ve "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" suçlarından 14 yıl 2'şer aydan 28 yıl 4'er aya kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
2025-2026 eğitim-öğretim yılının okul zili çalıyor! İlk ders Yeşil Vatan | İstanbul’da trafik yoğunluğu
Emekli zammı için ipucu OVP’den geldi! 2026’nın ilk ayında kim ne kadar alacak? SSK, BAĞ-KUR’lu için yeni maaş hesabı
Türk Telekom
Milyonların gözü Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nde! Başkan Erdoğan liderliğinde toplanıyor | Masada enflasyon, Terörsüz Türkiye, Gazze ve Suriye var
Fenerbahçe’ye Portekiz’den bir yıldız daha! Kerem’in ardından...
CHP’li Özgür Özel’in sokak çağrısı sonrası yaşananlara soruşturma! Bakan Yerlikaya açıkladı: Asla müsaade etmeyeceğiz
Memura zam hesabı TAKVİM’de! 2026’da en düşük memur ve memur emeklisi maaşı ne kadar olacak? Öğretmen, hemşire, polis...
Antalya’daki rüşvet soruşturmasında kim, ne dedi? İlker Arslan ve Fazlı Ateş’in çelişkili ifadeleri: Arsa satışı dediler tapuda izine rastlanmadı
CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde skandal görüntüler! CHP’li vekil Ali Mahir Başarır polisin üzerine yürüdü: Buraya gel dedim!
Konya’da hezimet! Türkiye - İspanya: 0-6 | MAÇ SONUCU
Velileri ve öğrencileri okula hazırlayacak rehber! Uzmanı TAKVİM’e anlattı
Özgür Özel ’den yine sokak çağrısı! Avaz avaz bağırdı tehditler savurdu: Son uyarımdır...
Kim Milyoner Olmak İster?de 300 bin TL’lik TÜİK sorusu! Edebiyat öğretmeni Abdurrahman Günay’ın cevabı ne oldu?
CHP gençlik kollarının provokasyon çağrısı sonrası İstanbul’da eylem yasağı! Valilik duyurdu: 6 ilçede o tarihe kadar yasaklandı
Teşekkürler Filenin Sultanları! Türkiye - İtalya: 2-3 | MAÇ SONUCU
Emekliye yüksek promosyon formülü! İşte kazancı artırma yolları
Başkan Erdoğan’ın Terörsüz Türkiye mektubu Siirt’teki şehit ailesine ulaştı! Bu süreci destekliyoruz başka çocuklar babasız kalmasın
Başkan Erdoğan’dan şehit ailesine telefon! Şehit eşinden anlamlı Terörsüz Türkiye mesajı: Süreci destekliyorum
CHP’li Özel’den Kemal Kılıçdaroğlu’na fondaş üzerinden ihraç sopası gösterdi: Kimseyi hedef göstermek istemem
Son dakika: Manifest Grubu’na soruşturma! Konserdeki hareketleri büyük tepki çekmişti