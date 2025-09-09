PODCAST CANLI YAYIN

Orta Vadeli Program açıklandı: 2028’de kişi başı gelir 20 bin doları aşacak

2026-2028 dönemine ilişkin Orta Vadeli Program (OVP) kamuoyuyla paylaşıldı. Yeni hedeflere göre Türkiye ekonomisinin büyüklüğü 2028 sonunda 1.9 trilyon dolara, kişi başı milli gelir ise 20 bin 987 dolara yükselecek. Enflasyonun tek haneye düşmesi hedeflenirken, 4 yılda 2.5 milyon yeni istihdam yaratılması planlanıyor.

Türkiye ekonomisinin 3 yıllık hedef ve politikalarının yer aldığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nca hazırlanan 2026- 2028 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program (OVP) ile temel ekonomik büyüklükler ve hedefler belirlendi. Bu yıl sonu itibarıyla Türkiye'nin dünyanın 16'ncı, Avrupa'nın ise 6'ncı en büyük ekonomi olması beklenirken, 2028 sonunda gayri safi yurtiçi hasılanın (GSYH) 1.9 trilyon dolara, kişi başı gelirin ise 20 bin 987 dolara ulaşacağı öngörüldü.

Enflasyonda hedef tek hane (Takvim.com.tr)Enflasyonda hedef tek hane (Takvim.com.tr)


CEVDET YILMAZ AÇIKLADI

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, 2026-2028 dönemini içeren Orta Vadeli Program'ı (OVP) açıklayan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, son iki yılda brüt rezervlerin yaklaşık 80 milyar dolar arttığını, böylece rezervlerin ağustos ayı sonu itibarıyla 178.4 milyar dolar seviyesine ulaştığını, ekonomide sağlanan kazanımlar sayesinde risk priminin de 700'lü seviyelerden 5 Eylül itibarıyla 270 seviyesinin de altına gerilediğini dile getirdi. Yılmaz sözlerini şöyle sürdürdü: "Türkiye ekonomisinin temel önceliği enflasyonla mücadelede kararlılık. Enflasyonun tek haneli seviyelere inmesini hedeflemekteyiz."


BÜYÜME AŞAĞI ÇEKİLDİ

Yeni OVP'de büyüme tahmini yüzde 3.3 oldu. 2024'teki OVP'de bu tahmin yüzde 4 olarak yer almıştı. Geçen yıl yüzde 4.5 olarak öngörülen 2026 büyümesi ise yüzde 3.8'e çekildi. Büyümen 2027'de yüzde 4.3, 2028'de ise yüzde 5 olarak tahmin edildi. 2024 büyümesinin de yüzde 3.3 olduğu dikkate alındığında tarihte ilk kez OVP'de büyüme tablosunda dört yıl üst üste uzun vadeli ortalamasının altında rakamlar görüldü.

İşsizlik tek hanede kalacak (Takvim.com.tr)İşsizlik tek hanede kalacak (Takvim.com.tr)


GSYH ARTIYOR

OVP'ye göre GSYH yıl sonunda 1 trilyon 569 milyar dolar, 2026'da 1 trilyon 658 milyar dolar, 2027'de 1 trilyon 763 milyar dolar ve 2028'de ise 1 trilyon 886 milyar dolar olacak. Buna göre kişi başı gelir de 2028 yılında 20 bin 987 dolara ulaşacak. Gayrisafi yurtiçi hasılanın TL bazında ise 2028 sonunda 101.4 trilyon liraya ulaşacağı tahmin edildi.

Enflasyon yıl sonunda yüzde 28.5 olacağı tahmin edilirken, gelecek yıl için yüzde 16, 2027 için yüzde 9, 2028 için yüzde 8 olarak belirlendi. Geçtiğimiz yılki OVP'de enflasyonun 2025'te yüzde 17.5, 2026'da ise yüzde 9.7 olacağı öngörülmüştü.


300 MİLYAR $ İHRACAT

İhracatın 2025 sonunda 273.8 milyar dolar seviyesinde gerçekleşeceği tahmin edilirken, 2026'da 282 milyar dolar, 2027'de 294 milyar dolar, program sonunda 308.5 milyar dolar olması hedeflendi. İthalatın, bu yıl sonunda 367 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmesi, 2026'da 378 milyar dolar, 2027'de 393 milyar dolar, 2028'de de 410.5 milyar dolar olması öngörüldü.

Kişi başı gelir 20 bin doları geçecek (Takvim.com.tr)Kişi başı gelir 20 bin doları geçecek (Takvim.com.tr)


11.2 TRİLYON FAİZ ÖDEMESİ

Bütçe açığının gayrisafi yurt içi hasılaya oranının 2026'da yüzde 3.5, program dönemi sonunda ise yüzde 2.8 olarak gerçekleşeceği öngörüldü. Geçen yılki OVP'de 1.9 trilyon lira olarak öngörülen 2025 bütçe açığı, bu yıl 2.2 trilyon olarak revize edildi. 2026 bütçe açığı ise 2.1 trilyondan 2.7 trilyona çıkarıldı. 2025 için 2 trilyon 52 milyar lira olarak öngörülen faiz harcamalarının, 2026'da 2 trilyon 741 milyara, 2027'de 3 trilyon 39 milyara, 2028'de ise 3 trilyon 346 milyara çıkması bekleniyor. 2025-2028 döneminde toplam faiz ödemesi 11.2 trilyona çıkmış olacak. 4 yıllık dönemde vergi gelirinin yaklaşık yüzde 19'u faiz ödemesine gidecek.


İSTİHDAM ARTACAK

Programda, işsizlik oranının bu yılın sonunda yüzde 8.5 olacağına yer verilerek, gelecek yıl hedefi yüzde 8.4, 2027 yılı için yüzde 8.2 ve 2028 için ise yüzde 7.8 olarak belirlendi. 2025 sonunda 32 milyon 605 bin olan toplam istihdamın, 2026'da 33 milyon 336 bine, 2027'de 34 milyon 128 bine, 2028'de ise 35 milyon 130 bine ulaşması bekleniyor. Böylece 3 yıllık süreçte 2 milyon 525 bin yeni istihdam yaratılmış olacak.

