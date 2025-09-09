Altın güne sınırlı yükselişle başladı: gram 4.771 liradan satılıyor

Altının gramı güne yükselişle başladı ve 4 bin 771 liradan işlem gördü. Altının gramı, geçtiğimiz haftayı 4 bin 755 lirayla tamamlamıştı. Güne alış ağırlıklı başlayan altında gram fiyatı önceki kapanışın yüzde 3 üzerinde 4 bin 771 lira seviyesinde bulunuyor.

Ayrıca çeyrek altın 7 bin 870 liradan, cumhuriyet altını 31 bin 360 liradan işlem görüyor. Altının ons fiyatı ise yüzde 0.3 artışla 3 bin 598 dolardan işlem gördü. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) beklenenden daha fazla gevşeyebileceği öngörüsünün güçlenmesi varlık fiyatlamaları üzerinde etkisini artırıyor.