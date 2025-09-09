PODCAST CANLI YAYIN

Altın güne sınırlı yükselişle başladı: gram 4.771 liradan satılıyor

Geçtiğimiz haftayı 4.755 liradan kapatan gram altın, haftanın ilk işlem gününe hafif bir artışla başladı. Çeyrek altın 7.870 lira, cumhuriyet altını ise 31.360 liradan işlem görüyor. Ons altın fiyatı da yüzde 0,3 artışla 3.598 dolara çıktı. Fed’in gevşeme adımları, altın piyasasını yukarı yönlü etkiliyor.

Altının gramı güne yükselişle başladı ve 4 bin 771 liradan işlem gördü. Altının gramı, geçtiğimiz haftayı 4 bin 755 lirayla tamamlamıştı. Güne alış ağırlıklı başlayan altında gram fiyatı önceki kapanışın yüzde 3 üzerinde 4 bin 771 lira seviyesinde bulunuyor.

Ayrıca çeyrek altın 7 bin 870 liradan, cumhuriyet altını 31 bin 360 liradan işlem görüyor. Altının ons fiyatı ise yüzde 0.3 artışla 3 bin 598 dolardan işlem gördü. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) beklenenden daha fazla gevşeyebileceği öngörüsünün güçlenmesi varlık fiyatlamaları üzerinde etkisini artırıyor.

