SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

Gram altında taze rekor: O rakamı solladı! Bugün gram altın ve çeyrek altın ne kadar oldu? İşte canlı altın fiyatları

ABD Merkez Bankası Fed'in eylül ayı toplantısında faiz indirimine gidebileceğine dair işaretlerin güçlenmesiyle altın fiyatları yükselişini sürdürüyor. Ons altın tarihi zirveye yaklaşırken, gram altın ise yeni bir rekor seviyeye ulaştı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :05 Eylül 2025 , 10:31 Güncelleme Tarihi :05 Eylül 2025 , 10:36
Gram altında taze rekor: O rakamı solladı! Bugün gram altın ve çeyrek altın ne kadar oldu? İşte canlı altın fiyatları

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

ABD'de faiz indirimi beklentilerinin güçlenmesiyle altın fiyatları tırmanışını sürdürüyor. Ons altın rekor seviyelere yaklaşırken, gram altın ise tarihi zirvesini gördü ve güne 4723 TL'den başlayarak rekor kırdı. İşte piyasadan güncel rakamlar...

Gram altında taze rekor: O rakamı solladı! Bugün gram altın ve çeyrek altın ne kadar oldu? İşte canlı altın fiyatları

5 EYLÜL ALTIN ALIŞ-SATIŞ TABLOSU

  1. Gram altın: 4.712,48 / 4.712,97
  2. 22 Ayar Bilezik: 4.298,26 / 4.318,78
  3. Altın (ONS): 3.550,33 / 3.550,71
Gram altında taze rekor: O rakamı solladı! Bugün gram altın ve çeyrek altın ne kadar oldu? İşte canlı altın fiyatları
  1. Altın ($/kg): 113.665,00 / 113.677,00
  2. Altın (Euro/kg): 132.799,00 / 132.813,00
Gram altında taze rekor: O rakamı solladı! Bugün gram altın ve çeyrek altın ne kadar oldu? İşte canlı altın fiyatları
  1. Cumhuriyet Altını: 30.618,00 / 30.857,00
  2. Yarım Altın: 15.356,00 / 15.500,00
Gram altında taze rekor: O rakamı solladı! Bugün gram altın ve çeyrek altın ne kadar oldu? İşte canlı altın fiyatları
  1. Çeyrek Altın: 7.678,00 / 7.750,00
  2. Reşat Altını: 30.650,47 / 30.889,95
Gram altında taze rekor: O rakamı solladı! Bugün gram altın ve çeyrek altın ne kadar oldu? İşte canlı altın fiyatları
  1. Kulplu Reşat Altını: 30.652,69 / 30.892,20
  2. 22 Ayar Altın TL/Gr: 4.284,56 / 4.515,03
Gram altında taze rekor: O rakamı solladı! Bugün gram altın ve çeyrek altın ne kadar oldu? İşte canlı altın fiyatları
  1. 18 Ayar Altın TL/Gr: 3.440,11 / 3.440,47
  2. 14 Ayar Altın TL/Gr: 2.577,88 / 3.578,97
Gram altında taze rekor: O rakamı solladı! Bugün gram altın ve çeyrek altın ne kadar oldu? İşte canlı altın fiyatları
  1. Kapalıçarşı Ziynet 2.5: 75.228,30 / 76.427,44
  2. Kapalı Çarşı Beşli Altın: 152.337,32 / 155.302,06
Gram altında taze rekor: O rakamı solladı! Bugün gram altın ve çeyrek altın ne kadar oldu? İşte canlı altın fiyatları
  1. Gremse Altın: 75.228,30 / 76.945,11
  2. Ata Altın: 31.031,68 / 31.813,39
  3. Tam Altın: 30.091,32 / 30.683,92
Gram altında taze rekor: O rakamı solladı! Bugün gram altın ve çeyrek altın ne kadar oldu? İşte canlı altın fiyatları
  1. Külçe Altın ($): 113.550,00 / 113.600,00
  2. Has Altın: 4.688,92 / 4.689,41
  3. Hamit Altın: 30.650,47 / 30.889,95
Altın alanlar dikkat! İslam Memiş tehlikeyi duyurdu: Büyük risk varAltın alanlar dikkat! İslam Memiş tehlikeyi duyurdu: Büyük risk var
Altın alanlar dikkat! İslam Memiş tehlikeyi duyurdu: Büyük risk var

Gram altında taze rekor: O rakamı solladı! Bugün gram altın ve çeyrek altın ne kadar oldu? İşte canlı altın fiyatları

Gram altında taze rekor: O rakamı solladı! Bugün gram altın ve çeyrek altın ne kadar oldu? İşte canlı altın fiyatları

Gram altında taze rekor: O rakamı solladı! Bugün gram altın ve çeyrek altın ne kadar oldu? İşte canlı altın fiyatları

Kaynak: AA, Takvim arşiv foto

Gram altında taze rekor: O rakamı solladı! Bugün gram altın ve çeyrek altın ne kadar oldu? İşte canlı altın fiyatları

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Canan Kaftancıoğlu bombası! Gürsel Tekin, Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel’i kızdıracak!
CHP’li Beykoz Belediyesi’ndeki yolsuzluk davasında tutuksuz yargılama kararı! Alaattin Köseler açıkladı: Bu dava siyasi değil
Putin’den Zelenskiy’e bir davet daha: Yüzde yüz koruma garantisi verdi! Avrupa’ya tehdit: Hedef olursunuz
ASSAN Group’a yeni operasyon! 3 kişi gözaltına alındı
Türkiye’yi sarsan Savcı Ercan Kayhan cinayetinde yeni detaylar! 38 yıllık arkadaşı açıkladı: Husumet yok babalık yaptı
Kıdem tazminatını artırmanın yolları: Hangi ödemeler dahil, hangi tarihler avantajlı?
Galatasaray’a Milli Takım’dan çifte yıldız!
CHP kaynar kazan! Özel’in çamur siyaseti 102 yıllık partiyi bitiriyor! Skandallar savunuluyor iddialara cevap yok!
Ankara’da sürpriz Cumhur zirvesi! Başkan Erdoğan ve Bahçeli bir araya geldi
Tiflis’te 3 gollü başlangıç! Gürcistan - Türkiye: 2-3 | MAÇ SONUCU
CHP’nin İstanbul’daki ilçe kongreleri yapılmayacak! Seçim çalışmaları durduruldu | CHP’den itiraz: YSK’ya başvurdular
Başkan Erdoğan’dan Gürcistan maçı sonrası millilere tebrik telefonu
Fenerbahçe’ye Real Madrid’den 2 yıldız birden!
CHP’de 15 Eylül sancısı: Kemal Kılıçdaroğlu’nun ofisinde büyük hareketlilik! Özgür Özel’in planı | İşte masadaki senaryolar
Savcı Ercan Kayhan cinayetinde yeni detaylar! 19 yaşındaki katil Mustafa Can Gül 1 sene önce de camları kırmış...
SDG/YPG kaşınıyor! İsrail Suriye sözü mü verdi? Tom Barrack’ın çelişkisi | YPG’den bölücü tehditler ve kirli temaslar
Beşiktaş’tan 4 transfer bombası daha! Kritik güne kadar yoğun pres
Kim Milyoner Olmak İster’de verdiği cevap yakınını şoka uğrattı
Google ile İsrail arasında 45 milyon dolarlık anlaşma! Gazze soykırımını sözleşmeyle örtbas edecekler
Gürsel Tekin pazartesi günü CHP İstanbul il binasına gideceğini açıkladı | Video yayımladı: CHP’yi adliye koridorlarından kurtaracağız