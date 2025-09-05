Gram altında taze rekor: O rakamı solladı! Bugün gram altın ve çeyrek altın ne kadar oldu? İşte canlı altın fiyatları

ABD'de faiz indirimi beklentilerinin güçlenmesiyle altın fiyatları tırmanışını sürdürüyor. Ons altın rekor seviyelere yaklaşırken, gram altın ise tarihi zirvesini gördü ve güne 4723 TL'den başlayarak rekor kırdı. İşte piyasadan güncel rakamlar...
ABD'de faiz indirimi beklentilerinin güçlenmesiyle altın fiyatları tırmanışını sürdürüyor. Ons altın rekor seviyelere yaklaşırken, gram altın ise tarihi zirvesini gördü ve güne 4723 TL'den başlayarak rekor kırdı. İşte piyasadan güncel rakamlar...
Kaynak: AA, Takvim arşiv foto