Altın alanlar dikkat! İslam Memiş tehlikeyi duyurdu: Büyük risk var

KALPAZANLARIN EN SIK KULLANDIĞI YÖNTEMLER NELERDİR?

Modern teknoloji, sahteciliği her alanda olduğu gibi altın piyasasında da tehlikeli bir boyuta taşıdı. Uzman İslam Memiş, kalpazanların kullandığı yöntemlerin giderek daha karmaşık hale geldiğini belirtiyor.

Altın Kaplama Yöntemi: Bu, en sık rastlanan yöntemdir. Ürünün iç kısmı gümüş, bakır veya tungsten gibi değersiz metallerden oluşurken, dış yüzeyi ince bir gerçek altın tabakasıyla kaplanır. Bu ürünler, ilk bakışta veya dokunulduğunda gerçeğinden ayırt edilemez. Ağırlığı ve parlaklığıyla profesyonel olmayan bir gözü kolayca aldatabilir.