Altın alanlar dikkat! İslam Memiş tehlikeyi duyurdu: Büyük risk var

Yaz aylarında artan sahte altın riskine karşı nasıl korunabilirsiniz? Uzman İslam Memiş internet dolandırıcılığına ve sahtecilik yöntemlerine karşı uyarıyor. Altın alırken dikkat etmeniz gerekenler ve pratik test yöntemleri haberimizde yer alıyor.

Giriş Tarihi: 29.08.2025 09:36
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, bu konuda yatırımcıları ve vatandaşları dikkatli olmaya çağırarak önemli uyarılarda bulunuyor. Memiş, "Altın alacaklar mutlaka güvenilir ve kurumsal adresleri tercih etmeli. Anlık bir dikkatsizlik yılların birikiminin buharlaşmasına neden olabilir," sözleriyle konunun ciddiyetine dikkat çekiyor. Peki, sahte altın tuzağına düşmemek için nelere dikkat etmeliyiz? Sahte altın ile gerçeği arasındaki farkları nasıl anlayabiliriz? İşte bilmeniz gereken her şey.

SAHTE ALTIN RİSKİ NEDEN YAZ AYLARINDA ARTIŞ GÖSTERİYOR?

Altın, Türkiye'de geleneksel olarak güvenli bir liman olarak görülür. Özellikle düğünler, nişanlar ve özel günlerde hediye olarak takılması, altına olan talebi dönemsel olarak artırır. Kalpazanlar bu yoğun talebi bir fırsat olarak görerek, piyasaya sahte ürün sürmek için en uygun zaman olarak bu dönemleri seçerler.

İslam Memiş'e göre, dolandırıcılar tüketicilerin bu yoğun alım dönemlerindeki aceleci ve dikkatsiz davranışlarından faydalanıyor. Artan talep ve hızlı sirkülasyon, sahte ürünlerin kalabalık arasında fark edilmeden el değiştirmesini kolaylaştırıyor. Bu nedenle, özellikle bu dönemlerde altın alırken iki kat daha dikkatli ve bilinçli olmak büyük önem taşıyor.

KALPAZANLARIN EN SIK KULLANDIĞI YÖNTEMLER NELERDİR?

Modern teknoloji, sahteciliği her alanda olduğu gibi altın piyasasında da tehlikeli bir boyuta taşıdı. Uzman İslam Memiş, kalpazanların kullandığı yöntemlerin giderek daha karmaşık hale geldiğini belirtiyor.

Altın Kaplama Yöntemi: Bu, en sık rastlanan yöntemdir. Ürünün iç kısmı gümüş, bakır veya tungsten gibi değersiz metallerden oluşurken, dış yüzeyi ince bir gerçek altın tabakasıyla kaplanır. Bu ürünler, ilk bakışta veya dokunulduğunda gerçeğinden ayırt edilemez. Ağırlığı ve parlaklığıyla profesyonel olmayan bir gözü kolayca aldatabilir.

Düşük Ayarlı Ürünler: Bir diğer yaygın hile ise, ürünün üzerinde belirtilen ayardan (örneğin 22 ayar) daha düşük bir ayarda üretilmesidir. Tüketici 22 ayar (916 milyem) altın parası öderken, aslında 14 veya 18 ayar bir ürün satın almış olur. Bu fark, yalnızca profesyonel testlerle (mihenk taşı veya spektrometre) anlaşılabilir.