Altın alanlar dikkat! İslam Memiş tehlikeyi duyurdu: Büyük risk var

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, bu konuda yatırımcıları ve vatandaşları dikkatli olmaya çağırarak önemli uyarılarda bulunuyor. Memiş, 'Altın alacaklar mutlaka güvenilir ve kurumsal adresleri tercih etmeli. Anlık bir dikkatsizlik yılların birikiminin buharlaşmasına neden olabilir,' sözleriyle konunun ciddiyetine dikkat çekiyor. Peki, sahte altın tuzağına düşmemek için nelere dikkat etmeliyiz? Sahte altın ile gerçeği arasındaki farkları nasıl anlayabiliriz? İşte bilmeniz gereken her şey. SAHTE ALTIN RİSKİ NEDEN YAZ AYLARINDA ARTIŞ GÖSTERİYOR? Altın, Türkiye'de geleneksel olarak güvenli bir liman olarak görülür. Özellikle düğünler, nişanlar ve özel günlerde hediye olarak takılması, altına olan talebi dönemsel olarak artırır. Kalpazanlar bu yoğun talebi bir fırsat olarak görerek, piyasaya sahte ürün sürmek için en uygun zaman olarak bu dönemleri seçerler. İslam Memiş'e göre, dolandırıcılar tüketicilerin bu yoğun alım dönemlerindeki aceleci ve dikkatsiz davranışlarından faydalanıyor. Artan talep ve hızlı sirkülasyon, sahte ürünlerin kalabalık arasında fark edilmeden el değiştirmesini kolaylaştırıyor. Bu nedenle, özellikle bu dönemlerde altın alırken iki kat daha dikkatli ve bilinçli olmak büyük önem taşıyor. KALPAZANLARIN EN SIK KULLANDIĞI YÖNTEMLER NELERDİR? Modern teknoloji, sahteciliği her alanda olduğu gibi altın piyasasında da tehlikeli bir boyuta taşıdı. Uzman İslam Memiş, kalpazanların kullandığı yöntemlerin giderek daha karmaşık hale geldiğini belirtiyor. Altın Kaplama Yöntemi: Bu, en sık rastlanan yöntemdir. Ürünün iç kısmı gümüş, bakır veya tungsten gibi değersiz metallerden oluşurken, dış yüzeyi ince bir gerçek altın tabakasıyla kaplanır. Bu ürünler, ilk bakışta veya dokunulduğunda gerçeğinden ayırt edilemez. Ağırlığı ve parlaklığıyla profesyonel olmayan bir gözü kolayca aldatabilir. Düşük Ayarlı Ürünler: Bir diğer yaygın hile ise, ürünün üzerinde belirtilen ayardan (örneğin 22 ayar) daha düşük bir ayarda üretilmesidir. Tüketici 22 ayar (916 milyem) altın parası öderken, aslında 14 veya 18 ayar bir ürün satın almış olur. Bu fark, yalnızca profesyonel testlerle (mihenk taşı veya spektrometre) anlaşılabilir. Sahte Marka ve Patent Kullanımı: Dolandırıcılar, tüketicinin güvenini kazanmak için tanınmış ve güvenilir rafinerilerin veya atölyelerin patentlerini, logolarını ve ambalajlarını taklit ederler. Özellikle internet üzerinden yapılan satışlarda bu yönteme sıkça başvurulur. SAHTE ALTIN NASIL ANLAŞILIR? EVDE UYGULANABİLECEK PRATİK TESTLER Profesyonel bir kuyumcunun tecrübesi ve ekipmanları olmadan altının gerçekliğini %100 test etmek mümkün olmasa da, şüphe durumunda başvurabileceğiniz bazı basit yöntemler bulunmaktadır. Ancak unutmayın, bu yöntemler kesin sonuç vermeyebilir ve yalnızca bir ön fikir edinmenizi sağlar. Mıknatıs Testi: Altın, manyetik bir metal değildir. Dolayısıyla güçlü bir mıknatıs altına yaklaştırıldığında herhangi bir çekim yaratmaz. Eğer aldığınız ürün mıknatıs tarafından çekiliyorsa, içinde demir veya nikel gibi başka metaller barındırdığı ve büyük ihtimalle sahte olduğu anlamına gelir. Ses Testi: Gerçek altın, sert bir zemine (örneğin mermer veya cam) hafifçe düşürüldüğünde tok ve çınlayan bir ses çıkarır. Sahte veya düşük ayarlı altınlar ise daha mat ve kısa bir ses çıkarır. Bu testi yaparken ürüne zarar vermemeye özen gösterin. Yoğunluk (Su) Testi: Bu test, özellikle saf altın külçeleri için bir fikir verebilir. Altının yoğunluğu oldukça yüksektir (19.3 g/cm EN GÜVENİLİR ALIŞVERİŞ KANALI HANGİSİ? İNTERNET ALIŞVERİŞİ RİSKLİ Mİ? İslam Memiş'in en önemli uyarısı alışveriş kanalı seçimi üzerine. 'Altının gerçekliği ancak kesilip test edilince veya profesyonel cihazlarla ölçülünce ortaya çıkıyor. Bu nedenle fiziki alışveriş her zaman en güvenilir yöntemdir,' diyor. Güvenilir Alışveriş Noktaları: Tanınmış Kuyumcular ve Sarraflar: Yıllardır aynı adreste faaliyet gösteren, bölgenizde tanınan ve fatura kesen kuyumcuları tercih edin. Bankalar: Birçok banka, kendi şubeleri veya dijital kanalları üzerinden gram altın satışı yapmaktadır. Bu, en güvenli yatırım yöntemlerinden biridir. Sertifikalı ve Kurumsal Firmalar: İnternetten alım yapacaksanız, yalnızca Türkiye'de faaliyet gösteren, resmi web sitesi ve fiziksel adresi olan, sertifikalı ürünler satan büyük ve kurumsal markaları tercih edin. Piyasadan çok daha ucuza satılan altınlar sahte midir? Evet, büyük ihtimalle. Altının fiyatı dünya borsalarında belirlenen bir ons fiyatına ve döviz kuruna endekslidir. Hiçbir güvenilir satıcı, bu maliyetin önemli ölçüde altında bir fiyata altın satmaz. Normalin çok altındaki fiyatlar, genellikle sahtecilik veya dolandırıcılık işaretidir. Altının üzerindeki ayar damgasına tamamen güvenebilir miyim? Damgalar da taklit edilebilir. Güvenilir ve tanınmış bir üreticinin damgası genellikle güven verse de, tek başına yeterli bir kanıt değildir. Özellikle bilinmeyen bir yerden alım yapıyorsanız, damga olsa bile ürünü bir uzmana kontrol ettirmeniz en sağlıklısıdır. Yatırım için en güvenli altın alım yöntemi nedir? Yatırım amaçlı alımlarda en güvenli yöntemler, bankaların altın hesapları veya Darphane ve Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından basılan sertifikalı gram, çeyrek, yarım gibi fiziki altınları güvenilir kuyumculardan veya kurumsal satıcılardan almaktır. Bu ürünlerin standartları ve saflık oranları devlet güvencesindedir. Altının rengi veya parlaklığı gerçekliğini gösterir mi? Kısmen evet, ama yanıltıcı olabilir. 24 ayar saf altın parlak ve sarı bir renge sahipken, ayarı düştükçe (içine gümüş, bakır gibi başka metaller eklendikçe) rengi daha soluk veya kırmızımsı olabilir. Ancak kalpazanlar, kaplama teknikleriyle istenilen renk ve parlaklığı kolayca elde edebildikleri için renk, tek başına bir güvenilirlik kriteri değildir. Haberin fotoğrafları takvim foto arşivden alınmıştır