Zorunlu trafik sigortasına zam geldi: İstanbul’da en düşük prim 14 bin 462 lira

Türkiye'de 32 milyona yakın araç sahibini ilgilendiren zorunlu trafik sigortası azami prim listesi yayımlandı. Yeni düzenlemeye göre İstanbul'da otomobilini 4. basamaktan sigortalatacak sürücüler en az 14 bin 462 lira ödemeden trafiğe çıkamayacak.

Primlere ortalama yüzde 1.2 oranında zam yapılırken, sigortasız yakalanan sürücülere 993 lira ceza uygulanacak ve araçları trafikten men edilecek. Şehirlere göre otomobil primleri şöyle oldu: İstanbul'da 0. basamakta 43 bin 835, 8. basamakta 7 bin 306 lira. Ankara'da 0. basamakta 42 bin 594, 8. basamakta 7 bin 99 lira. İzmir'de 0. basamakta 41 bin 353, 8. basamakta 6 bin 892 lira.