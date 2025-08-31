İnat Box ile milyonluk vurgun! Bedava diye yüklediler hesapları boşaldı!

Ücretsiz dizi, film ve spor müsabakaları izletmesiyle popülerleşen "İnat Box" uygulaması, milyonluk bir dolandırıcılık zincirinin parçası çıktı. Uygulamayı cep telefonlarına indiren kullanıcıların internet bankacılığına gizlice erişen şüpheliler, özellikle gece saatlerinde 46 vatandaşın hesaplarını boşaltarak 14 milyon 714 bin lirayı kendi hesaplarına aktardı.