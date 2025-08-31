İnat Box ile milyonluk vurgun! Bedava diye yüklediler hesapları boşaldı!

İnatbox ile milyonluk vurgun (Sabah)
Özellikle gece saatlerinde yapılan işlemlerle 46 kişinin hesabından toplam 14 milyon 714 bin 354 TL haksız kazanç elde edildi. Soruşturma kapsamında finansal analiz raporları, banka kamera kayıtları, HTS verileri ve baz istasyonu sinyalleri incelendi.
Çalışmalar sonucunda 75 şüpheli belirlendi. Şüphelilerden 7'sinin cezaevinde bulunduğu, 1 kişinin ise yurtdışında olduğu tespit edildi.
Takvim Foto Arşiv
27 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
26 Ağustos 2025'te İstanbul merkezli 21 ilde düzenlenen operasyonlarda 43 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınanlardan 10'u ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Emniyet işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 33 kişiden 27'si tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla, 2'si ise savcılık tarafından serbest bırakıldı.