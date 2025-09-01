SON DAKİKA
Türkiye ekonomisi 20 çeyrektir kesintisiz büyüyor! TÜİK kritik veriyi açıkladı | Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten açıklama

Türkiye ekonomisi 20 çeyrektir büyüyor. TÜİK'in son dakika açıklamasına göre Türkiye ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde yıllık bazda yüzde 4,8 büyüdü. Büyüme verileri hakkında değerlendirmede bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, son 12 çeyreğin en yüksek performansı olduğunu ifade ederek "Güçlü politika eşgüdümüyle fiyat istikrarı ve sürdürülebilir yüksek büyümeyi sağlayarak vatandaşlarımızın refahını daha da artırmak için programımızı kararlılıkla uygulamayı sürdüreceğiz" dedi.

takvim.com.tr
Giriş Tarihi :01 Eylül 2025 , 10:03 Güncelleme Tarihi :01 Eylül 2025 , 11:13
GSYH 2025 yılı ikinci çeyrek ilk tahmini; zincirlenmiş hacim endeksi olarak, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %4,8 arttı.

TÜİK'in açıkladığı veriler (Ekran görüntüsü)TÜİK'in açıkladığı veriler (Ekran görüntüsü)



İNŞAAT SEKTÖRÜ 2025 YILININ İKİNCİ ÇEYREĞİNDE %10,9 ARTTI

GSYH'yi oluşturan faaliyetler incelendiğinde; 2025 yılı ikinci çeyreğinde bir önceki yıla göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak; inşaat sektörü toplam katma değeri %10,9, bilgi ve iletişim faaliyetleri %7,1, sanayi sektörü %6,1, ticaret, ulaştırma, konaklama ve yiyecek hizmetleri %5,6, mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri %5,4, ürün üzerindeki vergiler eksi sübvansiyonlar %3,0, finans ve sigorta faaliyetleri %2,6, gayrimenkul faaliyetleri %2,6 ve diğer hizmet faaliyetleri %2,1 arttı. Tarım sektörü %3,5, kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri ise %1,2 azaldı.

Türkiye ekonomisi büyüyor

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, bir önceki çeyreğe göre %1,6 arttı. Takvim etkisinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, 2025 yılı ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %4,6 arttı.

TÜİK'in açıkladığı veriler (Ekran görüntüsü)TÜİK'in açıkladığı veriler (Ekran görüntüsü)

GSYH 2025 YILININ İKİNCİ ÇEYREĞİNDE CARİ FİYATLARLA 14 TRİLYON 578 MİLYAR 556 MİLYON TL OLDU

Üretim yöntemiyle Gayrisafi Yurt İçi Hasıla tahmini, 2025 yılının ikinci çeyreğinde cari fiyatlarla bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %43,7 artarak 14 trilyon 578 milyar 556 milyon TL oldu. GSYH'nin ikinci çeyrek değeri cari fiyatlarla ABD doları bazında 377 milyar 622 milyon olarak gerçekleşti.

TÜİK'in açıkladığı veriler (Ekran görüntüsü)TÜİK'in açıkladığı veriler (Ekran görüntüsü)

HANEHALKI NİHAİ TÜKETİM HARCAMALARI 2025 YILININ İKİNCİ ÇEYREĞİNDE %5,1 ARTTI

Yerleşik hanehalklarının nihai tüketim harcamaları 2025 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak %5,1 arttı. Devletin nihai tüketim harcamaları %5,2 azalırken gayrisafi sabit sermaye oluşumu ise %8,8 arttı.

MAL VE HİZMET İHRACATI 2025 YILI İKİNCİ ÇEYREĞİNDE %1,7, İTHALATI İSE %8,8 ARTTI

Mal ve hizmet ihracatı, 2025 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak %1,7, ithalatı ise %8,8 arttı.

TÜİK'in açıkladığı veriler (Ekran görüntüsü)TÜİK'in açıkladığı veriler (Ekran görüntüsü)

İŞGÜCÜ ÖDEMELERİ 2025 YILI İKİNCİ ÇEYREĞİNDE %42,0 ARTTI
İşgücü ödemeleri, 2025 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %42,0 arttı. Net işletme artığı/karma gelir %46,3 arttı.

TÜİK'in açıkladığı veriler (Ekran görüntüsü)TÜİK'in açıkladığı veriler (Ekran görüntüsü)

İŞGÜCÜ ÖDEMELERİNİN GAYRİSAFİ KATMA DEĞER İÇERİSİNDEKİ PAYI %38,4 OLDU

İşgücü ödemelerinin cari fiyatlarla Gayrisafi Katma Değer içerisindeki payı geçen yılın ikinci çeyreğinde %38,8 iken, bu oran 2025 yılında %38,4 oldu. Net işletme artığı/karma gelirin payı ise %39,5 iken %40,2 oldu.

AVRUPA VE ABD'Yİ GEÇTİ

Türkiye önemli dünya ülkeleri arasında 2. çeyrek büyüme rakamlarında zirvede yer alırken OECD ülkelerinin ortalama büyüme oranları yüzde 1,7 olurken, Avrupa Birliği ülkelerinin ortalaması yüzde 1,5 seviyelerinde oldu.

ADB, 2. çeyrek büyüme rakamlarında yüzde 2'lik bir artış sağlarken, Avrupa ülkelerindeki sınırlı yükseliş ise göze çarpıyor.

Takvim Foto ArşivTakvim Foto Arşiv

İŞTE ÜLKELER VE BÜYÜME RAKAMLARI

- OECD: Yüzde 1,7

- Avrupa Birliği (Ortalama): Yüzde 1,5

- Avrupa Bölgesi (Ortalama): Yüzde 1,4

- G7 (Ortalama): Yüzde 1,4

- Kanada: Yüzde 1,7

- Fransa: Yüzde 0,7

- Almanya: Yüzde 0,2

- İtalya: Yüzde 0,4

- Japonya: Yüzde 1,3

- Birleşik Krallık: Yüzde 1,2

- Brezilya: Yüzde 2,9

- Avustralya: Yüzde 1,3

- Meksika: Yüzde 0

- ABD: Yüzde 2,0

- TÜRKİYE: Yüzde 4,8

BAKAN ŞİMŞEK'TEN AÇIKLAMA
Büyüme verileri hakkında değerlendirmede bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Güçlü politika eşgüdümüyle fiyat istikrarı ve sürdürülebilir yüksek büyümeyi sağlayarak vatandaşlarımızın refahını daha da artırmak için programımızı kararlılıkla uygulamayı sürdüreceğiz" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in açıklaması (X)Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in açıklaması (X)

SON 12 ÇEYREĞİN EN YÜKSEK PERFORMANSI

Şimşek'in açıklaması şu şekilde:

Bugün TÜİK tarafından açıklanan büyüme verileriyle birlikte milli gelir serilerinde "Uyumlaştırılmış Avrupa Revizyon Politikası" çerçevesinde revizyon yapıldı. Veri kaynaklarının iyileştirilmesi, hesaplama yöntemlerinin güncellenmesi ve kapsam değişiklikleri kaynaklı yapılan bu revizyon serilerde köklü bir değişikliğe yol açmadı. Türkiye ekonomisi, 2025 yılının ikinci çeyreğinde yıllık yüzde 4,8, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış çeyreklik yüzde 1,6 büyüdü. Böylece ilk yarıda yıllık büyüme yüzde 3,6 oldu. Milli gelirimiz yıllıklandırılmış 1,5 trilyon dolara yaklaştı. İkinci çeyrekte takvim ve düşük baz etkilerinin de katkısıyla yıllık büyümedeki artışla birlikte dezenflasyonun sürmesi uyguladığımız programın başarısını net bir şekilde ortaya koymaktadır. Üretim tarafında, zirai dona bağlı olarak daralan tarım dışında tüm sektörlerde katma değer arttı. İmalat sanayimiz, son 12 çeyreğin en yüksek performansını sergiledi. Bu dönemde yüksek teknolojili üretimdeki yıllık yüzde 40'lık güçlü büyüme nitelik açısından da önemli bir gelişmedir.

Tüketim ile yatırımın dengeli seyri devam etti. İhracat küresel zorluklara rağmen ikinci çeyrekte artarken öne çekilen ithalat talebi ve üretimdeki güçlü artışın etkisiyle net dış talebin büyümeye katkısı negatif gerçekleşti. Bununla birlikte cari açığın milli gelire oranı ikinci çeyrek itibarıyla yıllık yüzde 1,3 ile sürdürülebilir seviyelerde kalmaya devam etti. Önümüzdeki dönemde finansal koşulların daha elverişli hale gelmesi ve küresel ticarette belirsizliklerin azalmasıyla büyümenin kademeli olarak potansiyel seviyesine ulaşmasını öngörüyoruz.

2026-28 dönemini kapsayan Orta Vadeli Programımızı çok yakında kamuoyuyla paylaşacağız. Güçlü politika eşgüdümüyle fiyat istikrarı ve sürdürülebilir yüksek büyümeyi sağlayarak vatandaşlarımızın refahını daha da artırmak için programımızı kararlılıkla uygulamayı sürdüreceğiz.

