20 çeyrektir kesintisiz büyüme! Türkiye ekonomisi şahlanıyor! TÜİK kritik veriyi açıkladı

Türkiye ekonomisi 20 çeyrektir büyüyor. TÜİK'in son dakika açıklamasına göre Türkiye ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde yıllık bazda yüzde 4,8 büyüdü.

Giriş Tarihi :01 Eylül 2025 , 10:03 Güncelleme Tarihi :01 Eylül 2025 , 10:15
GSYH 2025 yılı ikinci çeyrek ilk tahmini; zincirlenmiş hacim endeksi olarak, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %4,8 arttı.

TÜİK'in açıkladığı veriler (Ekran görüntüsü)



İNŞAAT SEKTÖRÜ 2025 YILININ İKİNCİ ÇEYREĞİNDE %10,9 ARTTI

GSYH'yi oluşturan faaliyetler incelendiğinde; 2025 yılı ikinci çeyreğinde bir önceki yıla göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak; inşaat sektörü toplam katma değeri %10,9, bilgi ve iletişim faaliyetleri %7,1, sanayi sektörü %6,1, ticaret, ulaştırma, konaklama ve yiyecek hizmetleri %5,6, mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri %5,4, ürün üzerindeki vergiler eksi sübvansiyonlar %3,0, finans ve sigorta faaliyetleri %2,6, gayrimenkul faaliyetleri %2,6 ve diğer hizmet faaliyetleri %2,1 arttı. Tarım sektörü %3,5, kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri ise %1,2 azaldı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, bir önceki çeyreğe göre %1,6 arttı. Takvim etkisinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, 2025 yılı ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %4,6 arttı.

TÜİK'in açıkladığı veriler (Ekran görüntüsü)

GSYH 2025 YILININ İKİNCİ ÇEYREĞİNDE CARİ FİYATLARLA 14 TRİLYON 578 MİLYAR 556 MİLYON TL OLDU

Üretim yöntemiyle Gayrisafi Yurt İçi Hasıla tahmini, 2025 yılının ikinci çeyreğinde cari fiyatlarla bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %43,7 artarak 14 trilyon 578 milyar 556 milyon TL oldu. GSYH'nin ikinci çeyrek değeri cari fiyatlarla ABD doları bazında 377 milyar 622 milyon olarak gerçekleşti.

TÜİK'in açıkladığı veriler (Ekran görüntüsü)

HANEHALKI NİHAİ TÜKETİM HARCAMALARI 2025 YILININ İKİNCİ ÇEYREĞİNDE %5,1 ARTTI

Yerleşik hanehalklarının nihai tüketim harcamaları 2025 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak %5,1 arttı. Devletin nihai tüketim harcamaları %5,2 azalırken gayrisafi sabit sermaye oluşumu ise %8,8 arttı.

MAL VE HİZMET İHRACATI 2025 YILI İKİNCİ ÇEYREĞİNDE %1,7, İTHALATI İSE %8,8 ARTTI

Mal ve hizmet ihracatı, 2025 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak %1,7, ithalatı ise %8,8 arttı.

TÜİK'in açıkladığı veriler (Ekran görüntüsü)

İŞGÜCÜ ÖDEMELERİ 2025 YILI İKİNCİ ÇEYREĞİNDE %42,0 ARTTI
İşgücü ödemeleri, 2025 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %42,0 arttı. Net işletme artığı/karma gelir %46,3 arttı.

TÜİK'in açıkladığı veriler (Ekran görüntüsü)

İŞGÜCÜ ÖDEMELERİNİN GAYRİSAFİ KATMA DEĞER İÇERİSİNDEKİ PAYI %38,4 OLDU

İşgücü ödemelerinin cari fiyatlarla Gayrisafi Katma Değer içerisindeki payı geçen yılın ikinci çeyreğinde %38,8 iken, bu oran 2025 yılında %38,4 oldu. Net işletme artığı/karma gelirin payı ise %39,5 iken %40,2 oldu.

