Büyüme rakamları bugün kamuoyu ile paylaşılacak

Türkiye ekonomisinin bu yılın ikinci çeyreğine ilişkin büyüme rakamları bugün kamuoyuyla paylaşılacak. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Nisan-Haziran 2025 dönemini kapsayan gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) verilerini internet sitesinden saat 10.00'da açıklayacak.

Giriş Tarihi :01 Eylül 2025
Türkiye ekonomisinin bu yılın ikinci çeyreğine ilişkin büyüme rakamları bugün kamuoyuyla paylaşılacak. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Nisan-Haziran 2025 dönemini kapsayan gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) verilerini internet sitesinden saat 10.00'da açıklayacak. Büyüme Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, ikinci çeyrekte ekonominin yüzde 3.87 büyüdüğünü öngörüyor. Söz konusu ekonomistlerin ikinci çeyreğe ilişkin beklentileri yüzde 2.2-5 aralığında yer aldı. Ekonomistlerin 2025 büyüme beklentilerinin ortalaması ise yüzde 3.18 oldu. Türkiye ekonomisi, geçen yılın aynı çeyreğinde yüzde 2.4, 2025'in ilk çeyreğinde yüzde 2 büyüme kaydetmişti.

