Gençler hem öğrenecek hem kazanacak

Üniversiteli gençleri iş hayatına hazırlarken, harçlık imkanı da sunan İŞKUR Gençlik Programı'nda yeni dönem başlıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, gençlerin, üniversite hayatlarında yanında olduklarını belirterek, "Hayata geçirdiğimiz İŞKUR Gençlik Programımız sayesinde üniversite okuyan evlatlarımız kampüslerinde; araştırma-geliştirme, laboratuvar, kültürel etkinlikler, sürdürülebilir çevre projeleri gibi alanlarda hem deneyim kazanacak hem de gelir desteği elde edebilecek. Yeni dönem için detayları çok yakında sizlerle paylaşacağız" dedi. İŞKUR Gençlik Programı'nı 2025 yılı bahar döneminde 81 ilde, 127 devlet üniversitesi ile gerçekleştirdiklerini vurgulayan Işıkhan, "Toplamda 84 bin 278 öğrencimiz programdan faydalandı" ifadelerini kullandı.

14 GÜN KATILANA 15 BİN TL

Programa katılan gençlere günlük bin 83 liralık ödeme yapılıyor. Ayda 5 gün katılanlara 5 bin 415, 14 gün katılanlara yaklaşık 15 bin 162 lira destek veriliyor. Katılımcıların kısa vadeli sigorta primlerini de İŞKUR karşılıyor.