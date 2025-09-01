SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

Gençler hem öğrenecek hem kazanacak

Bakan Işıkhan, ‘İŞKUR Gençlik Programı’nda yeni dönem başlıyor’ dedi. Üniversiteliler programla hem iş deneyimi hem harçlık kazanacak

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :01 Eylül 2025
Gençler hem öğrenecek hem kazanacak

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Üniversiteli gençleri iş hayatına hazırlarken, harçlık imkanı da sunan İŞKUR Gençlik Programı'nda yeni dönem başlıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, gençlerin, üniversite hayatlarında yanında olduklarını belirterek, "Hayata geçirdiğimiz İŞKUR Gençlik Programımız sayesinde üniversite okuyan evlatlarımız kampüslerinde; araştırma-geliştirme, laboratuvar, kültürel etkinlikler, sürdürülebilir çevre projeleri gibi alanlarda hem deneyim kazanacak hem de gelir desteği elde edebilecek. Yeni dönem için detayları çok yakında sizlerle paylaşacağız" dedi. İŞKUR Gençlik Programı'nı 2025 yılı bahar döneminde 81 ilde, 127 devlet üniversitesi ile gerçekleştirdiklerini vurgulayan Işıkhan, "Toplamda 84 bin 278 öğrencimiz programdan faydalandı" ifadelerini kullandı.

14 GÜN KATILANA 15 BİN TL
Programa katılan gençlere günlük bin 83 liralık ödeme yapılıyor. Ayda 5 gün katılanlara 5 bin 415, 14 gün katılanlara yaklaşık 15 bin 162 lira destek veriliyor. Katılımcıların kısa vadeli sigorta primlerini de İŞKUR karşılıyor.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan’dan ŞİÖ marjında kritik temaslar! Önce Çin sonra Pakistan... Şi Cinping de Daha adil bir dünya dedi
Afganistan’da deprem! 250’den fazla kişi öldü
Gözleri Karadeniz
ŞİÖ’nün şeref konuğu Başkan Erdoğan! Şi Çinping kapıda karşıladı... Lukaşenko ve Modi ile selamlaştı
Annelere erken emeklilik müjdesi...
Kim Milyoner Olmak İster?de heyecan dolu anlar: 200 bin TL’lik soruya cesur yanıt!
Kartal Akdeniz’de dev darbe! Alanyaspor - Beşiktaş: 2-0 | MAÇ SONUCU
ASSAN Group sahibi ve yöneticisi tutuklandı! FETÖ’cülerle irtibat, casusluk sevk yazısında: Gürcan Okumuş’un telefonunda ne var?
Galatasaray 1 numara transferini hala sonuçlandıramadı! Şampiyonlar Ligi listelerinin verilmesine 1 gün kaldı
Karadeniz’de kazanan yok! Trabzonspor - Samsunspor: 1-1 | MAÇ SONUCU
Başkan Erdoğan Çin’de! ŞİÖ’nün şeref konuğu... Zirve oturumuna hitap edecek
Oh be Mourinho yokmuş! Gençlerbirliği - Fenerbahçe: 1-3 | MAÇ SONUCU
Barrack’ın PKK tornistanı! ABD ağız değiştirdi YPG Suriye’de yüksek sesle özerklik istedi... Kılıç kınından çıkar mı?
Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçe için İstanbul’da! Türkiye’nin en büyüğüne geldim
Boğaziçi Üniversitesi’ndeki cinayette yeni detaylar! 15 yaşındaki sevgilisini katletmişti: Kampüse Düğüne geldim diyerek girmiş
Başkan Erdoğan’dan Çin medyasından People’s Daily’e makale! Başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin Devleti kurulmalı
Kassam Tugaylarının Sözcüsü Ebu Ubeyde şehit mi edildi? Netanyahu ve İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz’dan peş peşe açıklama
İzmir’in 8 ilçesinde 32 saatlik su kesintisi! Vatandaşlar çeşmelere koştu uzun kuyruklar oluştu
Denizli 4 gündür yanıyor! Ormanda başladı Aydın’a sıçradı!
Emekli promosyonlarının 35 bin TL olması bekleniyor...