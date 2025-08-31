Denizciler hazır! Hamsiler ise bol...

Trol ve gırgır ile balık avcılığının 15 Nisan'da başlayan yasak dönemi 1 Eylül itibariyle sona eriyor. Yarın denize açılacak olan tekneler 4,5 ayın ardından son hazırlıklarını tamamlayarak denize açılmak için beklemeye başladı. Teknelerinde bakım ve onarımın tamamlayan balıkçılar, ağlarını tek tek gözden geçirdi. Bakımları biten ağlar özenle teknelere alınırken, tayfalar da sezona hazır hale geliyor. Köroğlu Balıkçılık Sahibi Ekrem Köroğlu, bu sezon hamsiden umutlu olduklarını belirterek, "Bu gece inşallah denize açılacağız. İnşallah Vira Bismillah diyeceğiz. Sezon bitiminin hemen ardından ağ bakımlarını yaptık. Sonrasında geminin boya, raspa, makine gibi eksiklikleri yapılıyor. Bu sene hamsiden çok umutluyuz. Palamut ise az görülüyor" dedi