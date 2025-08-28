Enerji Bakanlığı’ndan yerli ve milli iki yeni sondaj kulesi

Milli enerji kaynaklarının ekonomiye kazandırılması amacıyla arama ve üretime devam eden Enerji Bakanlığı, üretimde kullanılan ekipmanları da yerlileştirmek için çalışıyor. Koca Yusuf TP1500'ün ardından enerji envanterine iki yeni yerli sondaj kulesi eklendi. 'Seyit Onbaşı' ile 'Naim Süleymanoğlu' isimleri verilen yerli ve milli kuleleler, Şırnak'taki sahalarda sondaja başladı.

5 BİN METREDE SONDAJ

Her iki kule de 5 bin metre sondaj kapasitesine sahip bulunuyor. Toplamda 43.2 metre kule yüksekliği bulunan ekipmanların, masa yüksekliği 7.6 metre. "U-Frame Cantilever" konstrüksiyon tipine sahip olan kulelerin kanca yükü 357 ton. Hidrolik silindir kule kaldırma yöntemini içerisinde barındıran kuleler, 1.500 HP kanca gücüne sahip. Ayrıca kulelerin kontrol sistemi, milli sondaj yazılımı ile çalışıyor. Seyit Onbaşı Sondaj Kulesi Silopi ilçesinde Atak-3 kuyusunda, Naim Süleymanoğlu Sondaj Kulesi ise Gabar'da Şehit Aybüke Yalçın-71 kuyusunda sondaja devam ediyor.

"YERLİLİK" VURGUSU: ENERJİ

Bakanı Alparslan Bayraktar, enerjide yerli ekipman kullanımına dikkati çekerek, "Kendi enerjimizi üretmek kadar önemli bir şey varsa o da kendi enerjimizi üretirken yerli ve milli ekipmanımızı kullanmaktır. Bu nedenle aramanın ve üretimin her aşamasını yüzde 100 yerli hale getirmek için çalışıyoruz. Yerli kulelerimiz de bu vizyonumuzun sonucu." dedi.

Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen iki yeni kuleye Çanakkale Zaferi'nin en önemli kahramanlarından Seyit Onbaşı ile dünya şampiyonu milli halterci Naim Süleymanoğlu'nun isimlerini verdiklerini ifade eden Bayraktar, "Tarihimizde önemli yer edinen bu iki ismin, kulelerimizle yaşamasını istedik. Onların azmi ve başarısı, enerjide tam bağımsızlık yolunda bizlere örnek oluyor." değerlendirmesinde bulundu.