Karadeniz gazında ikinci aşama: Üretim 4 kat artacak

Türkiye, enerji filosuna ekleyeceği yeni yüzer üretim platformuyla (FPU) Karadeniz'de bulunan Sakarya Gaz Sahası'nda günlük 9,5 milyon metreküp olan doğal gaz üretimini 40 milyon metreküpe çıkaracak. Türkiye'ye doğru 2027 sonunda yola çıkması beklenen platformun 2028'in ortasında devreye alınması planlanıyor.

Türkiye'nin ikinci FPU'su olacak platformun günlük gaz üretim kapasitesinin 25 milyon metreküp olması öngörülüyor. İlk etapta toplam 27 derin deniz kuyusundan 20 milyon metreküp doğalgaz üretilmesi hedefleniyor.