Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek , enflasyon da beklentilerin iyileştiğini bildirdi. Bakan Şimşek, fiyat istikrarının kalıcı olarak tesis edilmesi için uygulanan programın kararlılıkla süreceğini ifade etti.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tablo ile verileri açıkladı: Enflasyon beklentileri iyileşiyor





Konuya ilişkin X hesabından paylaşım yapan şu ifadeleri kullandı:



Enflasyon beklentileri iyileşiyor.

Reel sektörün ve hanehalkının 12 ay sonrası enflasyon beklentileri, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre sırasıyla 16 puan ve 19 puan azalarak yüzde 37,7 ve yüzde 54,1 seviyelerine indi. Piyasa katılımcıları beklentisi ise yüzde 22,8 oldu.

Beklentilerdeki iyileşme eğilimi dezenflasyona destek oluyor.

Fiyat istikrarının kalıcı olarak tesis edilmesi için programımızı kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz.