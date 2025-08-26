Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tablo ile verileri açıkladı: Enflasyon beklentileri iyileşiyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyonda beklentilerin iyileştiğini bildirdi.
Bakan Şimşek, fiyat istikrarının kalıcı olarak tesis edilmesi için uygulanan programın kararlılıkla süreceğini ifade etti.
Konuya ilişkin X hesabından paylaşım yapan şu ifadeleri kullandı:
Enflasyon beklentileri iyileşiyor.
Reel sektörün ve hanehalkının 12 ay sonrası enflasyon beklentileri, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre sırasıyla 16 puan ve 19 puan azalarak yüzde 37,7 ve yüzde 54,1 seviyelerine indi. Piyasa katılımcıları beklentisi ise yüzde 22,8 oldu.
Beklentilerdeki iyileşme eğilimi dezenflasyona destek oluyor.
Fiyat istikrarının kalıcı olarak tesis edilmesi için programımızı kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz.
FİNANSAL İSTİKRAR DAHA DA GÜÇLENECEK
Öte yandan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesaplarında 23 Ağustos'tan itibaren yenileme ve açılış işlemlerinin yapılmayacağını bildirdi.
Bu karar sonrası Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Kur Korumalı Mevduat (KKM) uygulamasının sonlanmasıyla finansal istikrarın daha da güçleneceğini açıkladı.
Programın önemli hedeflerinden birine daha ulaştıklarına işaret eden Şimşek, "Önemli bir koşullu yükümlülük olan KKM'nin sonlanmasıyla finansal istikrar daha da güçlenecek. Zirve seviyesi 3,4 trilyon lira olan KKM bakiyesi, uyguladığımız program sayesinde iki yıldır kesintisiz azalarak 15 Ağustos itibarıyla 441 milyar liraya geriledi" ifadelerini kullandı.