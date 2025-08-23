SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

KKM sona erdi Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ilk açıklama geldi: Finansal istikrar daha da güçlenecek

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Kur Korumalı Mevduat (KKM) uygulamasının sonlanmasıyla finansal istikrarın daha da güçleneceğini açıkladı. Programın önemli hedeflerinden birine daha ulaştıklarına işaret eden Şimşek, "Önemli bir koşullu yükümlülük olan KKM'nin sonlanmasıyla finansal istikrar daha da güçlenecek. Zirve seviyesi 3,4 trilyon lira olan KKM bakiyesi, uyguladığımız program sayesinde iki yıldır kesintisiz azalarak 15 Ağustos itibarıyla 441 milyar liraya geriledi" ifadelerini kullandı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :23 Ağustos 2025 , 11:42 Güncelleme Tarihi :23 Ağustos 2025 , 12:06
KKM sona erdi Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ilk açıklama geldi: Finansal istikrar daha da güçlenecek

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesaplarında 23 Ağustos'tan itibaren yenileme ve açılış işlemlerinin yapılmayacağını duyurdu.

KKM'nin toplam bakiyesi 2023 Ağustos'ta 140 milyar doların üzerine çıkarak zirve yapmıştı. KKM hesaplarının toplam büyüklüğü yılbaşında 32,5 milyar dolar seviyesindeyken, bugün itibarıyla 11 milyar dolara kadar geriledi. Merkez Bankası tüm hesapların vadeleri sona erdiğinde ilgili Tebliğlerin yürürlükten kaldırılacağını duyurdu.

Kur Korumalı Mevduat uygulaması sona erdi (AA)Kur Korumalı Mevduat uygulaması sona erdi (AA)



FİNANSAL İSTİKRAR DAHA DA GÜÇLENECEK

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kur korumalı mevduat (KKM) uygulamasının sona ermesine ilişkin, "Önemli bir koşullu yükümlülük olan KKM'nin sonlanmasıyla finansal istikrar daha da güçlenecek." ifadesini kullandı.

Şimşek, NSosyal'den yaptığı paylaşımında, KKM uygulamasının sonra ermesine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Kur Korumalı Mevduat uygulaması sona erdi Kur Korumalı Mevduat uygulaması sona erdi


"PROGRAMIN ÖNEMLİ HEDEFLERİNDEN BİRİNE DAHA ULAŞTIK"

Programın önemli hedeflerinden birine daha ulaştıklarına işaret eden Şimşek, şunları kaydetti:

"KKM'de artık yeni hesap açılmayacak, mevcut hesaplar da yenilenmeyecek. Zirve seviyesi 3,4 trilyon lira (143 milyar dolar) olan KKM bakiyesi, uyguladığımız program sayesinde iki yıldır kesintisiz azalarak 15 Ağustos itibarıyla 441 milyar liraya (11 milyar dolar) geriledi. Önemli bir koşullu yükümlülük olan KKM'nin sonlanmasıyla finansal istikrar daha da güçlenecek."

Resmi Gazetede yayımlandı! Kur Korumalı Mevduat uygulaması sona erdiResmi Gazetede yayımlandı! Kur Korumalı Mevduat uygulaması sona erdi
Resmi Gazete'de yayımlandı! Kur Korumalı Mevduat uygulaması sona erdi