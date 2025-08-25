Tarım Kredi Market’ten yüz güldüren indirim: 1 kg çay, tavuk, tereyağ, un, pirinç fiyatları düştü

TARIM KREDİ KOOPERATİFİ MARKET 20-31 AĞUSTOS İNDİRİMLERİ: SEPETLER ŞENLENİYOR Tarım Kredi Kooperatifi Market'te Ağustos ayının ikinci yarısında büyük indirim fırsatları başlıyor. Peki, hangi ürünlerde indirim var ve fiyatlar ne kadar düştü? TARIM KREDİ MARKET'TE İNDİRİMLER NE ZAMAN BAŞLIYOR? 20 Ağustos'tan 31 Ağustos'a kadar sürecek indirimler, hem temel gıda hem de temizlik ürünlerinde geçerli olacak. Bu süre zarfında market rafları, uygun fiyatlı ürünlerle dolacak ve müşterilerin sepetleri kolayca dolacak. TARIM KREDİ MARKET'TE HANGİ ÜRÜNLER İNDİRİMLİ? Tarım Kredi Kooperatifi, özellikle günlük ihtiyaç ürünlerinde dikkat çeken indirimler sunuyor. İşte öne çıkan bazı ürünler: Gıda Ürünleri: 1 kg çay, tavuk, tereyağ, un, pirinç Turşu Kavanozları ve Tencere Çeşitleri: Mutfağınızı uygun fiyatlarla donatabilirsiniz Temizlik Ürünleri: Yumuşatıcılar, çamaşır deterjanları, leke çıkarıcı spreyler GIDA ÜRÜNLERİ Ayder Çiftliği Tuzlu Tereyağı 500 g: 199,00 TL TMO Kavaklı Fındık Kreması 400 g / Fındık Ezmesi 320 g: 72,50 – 109,00 TL Binboğa Bal 850 g: 199,00 – 349,00 TL Yayla Tarne Tane Pirinç 1 kg: 69,50 TL Katmer Un 4 kg: 79,90 TL Bizim Mutfak Çorba Çeşitleri 51 g: 12,50 TL Özlem Dana Pastırma / Çemeni 100 g: 144,90 TL Ömer Usta Kebap 160 g: 144,90 TL Bakpilic Donuk Kanat, kg: 195,90 TL Dardanel Ton Balığı 3x75 g: 134,50 TL TEMİZLİK VE KİŞİSEL BAKIM ÜRÜNLERİ Molfix Bebek Bezi Çeşitleri (4,5,6 no): 339,00 TL Cif Krem Amonyaklı 1500 ml: 109,90 TL Difaş Misvak Özlü Diş Fırçası: 62,90 TL Sirit Parlatma Süngeri: 24,50 TL Oral-B Diş Fırçası / Kloroform / 75 ml: 57,00 – 65,00 TL Viking Konsantre Yumuşatıcı Çeşitleri 1440 ml: 69,90 TL Yetiş Yumuşatıcı Çeşitleri 1440 ml: 89,90 TL Omo Active Sıvı Çamaşır Deterjanı 1800 ml: 175,00 TL Rexona Roll-on / Shower Fresh Extra Cool 50 ml: 49,90 TL Palette Kalıcı Saç Boyası Çeşitleri: 79,00 TL Dove Sabun / Şampuan Çeşitleri 450 ml: 65,00 – 79,50 TL TURŞU KAVANOZLARI Lav Kavanoz 1000 cc: 19,90 TL Paşabahçe Kavanoz 1000 cc: 19,90 TL Paşabahçe Kavanoz 660 cc: 17,50 TL Sarkap Kavanoz Kapağı 88 mm, 10'lu: 34,90 TL Doğuş Çay Çeşitleri (Karadeniz, Tiryaki, Filiz, 1000 g): 179,90 – 189,90 TL Doğuş Poşet Çay (Black Label, Early Grey, 48 adet): 64,90 TL Mr. Oxy Leke Çıkarıcı Sprey 750 ml: 64,90 TL Mr. Oxy Temizlik Havlusu 10'lu: 59,90 TL Highgenic Silikonlu Temizlik Bezi 1000 ml: 50,00 TL Highgenic Banyo Temizlik Bezi / 750 ml: 50,00 – 60,00 TL