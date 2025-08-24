Konya bilim festivaline ev sahipliği yaptı

Konya Büyükşehir Belediyesi, müthiş organizasyonlarına bir yenisini daha ekledi.



Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 10'uncusu düzenlenen Konya Bilim Festivali yüzbinleri ağırladı. Türkiye'nin farklı şehirlerinden gelen misafirlerin katılımı büyük heyecana neden oldu. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Türkiye'nin TÜBİTAK destekli ilk ve en büyük bilim merkezi olan Konya Bilim Merkezi'ndeki festivalin büyük ilgi gördüğünü belirterek, "Hazreti Mevlana diyor ki; 'insanın ilmi ve edebi en büyük hazinesidir, çürümez kokmaz ve kaybolmaz.' İşte, 800 yıl önce Konya darülmülkünde atılan o bilimin tohumları bugün bu meydanda tekrar neşvünema ediyor.



2014 yılında açılan TÜBİTAK destekli Türkiye'nin ilk ve en büyük bilim merkezi Konya Bilim Merkezimiz artık kendisi bir marka olmakla birlikte çok önemli markaları ortaya çıkardı. Bunlardan birisi de bugün hep birlikte keyfini çıkardığımız Bilim Festivali. Bununla birlikte KAPSÜL Teknoloji Platformumuz gençlerimizin özellikle bu tür bilim festivallerinde yarışmalara hazırlanması, geleceğin Türkiye'sini inşa etmeleri için ufuklara açılması adına önemli destekler veriyor. Sosyal İnovasyon Ajansımız da yine Konya Bilim Merkezi'nin önemli çıktılarından birisi. Konya geçmişte çok önemli bir bilim merkeziydi, bugün de 5 üniversitesinde 130 bin üniversite öğrencisi ile bilimin yine merkezi olmaya devam ediyor. Bugün akşama kadar Bilim Festivali'miz yüz binleri Konya'da ağırlayacak. Sadece Bilim Festivali'nde değil yılın her zamanında çocuklarımızı ve gençlerimizi Konya Bilim Merkezi'ne bekliyoruz" dedi.



MİLLİ TEKNOLOJİ HAMLESİ

Festivalde Türkiye'nin önemli markalarının yer aldığını ifade eden Başkan Altay, "TÜMOSAN'dan HAVELSAN'a, ASELSAN'dan, TUSAŞ'a, BAYKAR'dan TÜBİTAK'a kadar Türkiye'nin Millî Teknoloji Hamlesi'nin bütün markaları Konya'da sizlerle buluşmak için adeta birbirleri ile yarışıyor. Bununla birlikte 200'den fazla etkinlik sizler için ve çocuklarımız için hazırlanmış durumda. İnşallah Bilim Festivali'ne gelen çocuklarımızın Türkiye'nin geleceğini inşa edecek bir nesil olacağına gönülden inanıyoruz. Bu atölyeler sadece çocuklarımızın el becerilerini geliştirmek ya da onlara bilimi sevdirmek için değil onlara bir hayal bir ufuk ortaya koymak için çok önemli ve kıymetli. Türkiye Yüzyılı'nı inşa edebilmek için Milli Teknoloji Hamlesi'ni başlatan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a buradan sevgilerimizi ve saygılarımızı sunuyoruz" dedi.