Memur-Sen toplu sözleşme tutanağını Hakem Kurulu’na götürmeyecek

Memur-Sen, uzlaşmazlıkla sonuçlanan 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerine ilişkin imzalanan toplantı tutanağını Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'na götürmeme kararı aldıklarını açıkladı.

Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu'na göre, Kamu İşveren Heyeti'nin, toplu sözleşmeyi Kamu Görevlileri Hakem Heyeti'ne götürme yetkisi bulunuyor. Kamu işvereninin bu yetkisini kullanmaması halinde kamu görevlilerinin 2026-2027 yıllarına ait mali ve sosyal hakları genel hükümlere göre belirlenecek. Bu hükümler de TBMM'de bütçe görüşmelerinde belirlenerek yasalaşacak.