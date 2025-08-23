Bugün altın ne kadar oldu?

Altın fiyatları yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından günün her saatinde yakından izleniyor. Canlı altın grafiğinde anlık değişimler sürerken, ons altında yaşanan hareketlilik gram altına da yansıdı. Güne yatay başlayan gram altın, yüzde 0,8'lik yükselişle 4.432 lira seviyesine çıktı. İşte 23 Ağustos Cumartesi günü güncel altın alış-satış fiyatları tablosu…
(Takvim fotoğraf arşivi)
Güncel Altın Alış – Satış Fiyatları (23 Ağustos 2025)
- Gram Altın (TL/GR): 4.443,42 / 4.443,92
- 22 Ayar Bilezik: 4.050,12 / 4.098,34
- Altın (ONS): 3.371,96 / 3.372,33
- Altın ($/kg): 107.865,00 / 107.878,00
- Altın (Euro/kg): 126.720,00 / 126.736,00
- Cumhuriyet Altını: 28.917,00 / 29.154,00
- Yarım Altın: 14.503,00 / 14.644,00
- Çeyrek Altın: 7.251,00 / 7.322,00
- Reşat Altını: 28.949,47 / 29.186,95
- Kulplu Reşat Altını: 28.951,69 / 29.189,20
- 22 Ayar Altın (TL/GR): 4.046,31 / 4.266,50
- 18 Ayar Altın (TL/GR): 3.243,69 / 3.244,06
- 14 Ayar Altın (TL/GR): 2.431,27 / 3.408,92
- Kapalıçarşı Ziynet 2,5: 71.191,84 / 72.328,45
- Kapalıçarşı Beşli Altın: 144.163,48 / 146.972,83
- Gremse Altın: 71.191,84 / 72.818,35
- Ata Altın: 29.366,63 / 30.107,16
- Tam Altın: 28.476,74 / 29.038,27
- Külçe Altın ($): 107.850,00 / 107.900,00
- Has Altın: 4.421,20 / 4.421,70
- Hamit Altın: 28.949,47 / 29.186,95