Bugün altın ne kadar oldu?

Altın fiyatları yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından günün her saatinde yakından izleniyor. Canlı altın grafiğinde anlık değişimler sürerken, ons altında yaşanan hareketlilik gram altına da yansıdı. Güne yatay başlayan gram altın, yüzde 0,8'lik yükselişle 4.432 lira seviyesine çıktı. İşte 23 Ağustos Cumartesi günü güncel altın alış-satış fiyatları tablosu…