Enerjide tarihi zirve: Türkiye’nin günlük petrol üretimi 81 bin varile ulaştı

Türkiye, enerji üretiminde tarihi rekorları kırmaya başladı... Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "2021 yılında şehit Esma Çevik, 2023 yılında şehit Aybüke Yalçın, 2024 yılından Mehmet İrfan Güler, Bülent Sadioğlu ve Bulmuşlar Sahalara keşfedilmiş olup günlük 81 bin varil ham petrol üretim rakamına ulaşılmıştır. İlaveten günlük bazda yurtiçi petrol üretim ortalaması tarihin en yüksek seviyesine ulaştı. Yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının artırılmasına yönelik atılan adımlar sayesinde 2025 yılı mayıs sonu itibari ile elektrik kurulu gücümüz yüzde 70,4 yerli, yüzde 60,8 yenilenebilir enerji kaynakları seviyesine çıktı." dedi.

Bayraktar, "Yenilenebilir enerjide 2035 yılında rüzgar ve güneş kurulu gücümüzü 4 katına çıkartarak 120 GW seviyesine ulaştırmayı hedefliyoruz." dedi.

İRAN'DAN İTHALAT YOK

İran'dan herhangi bir petrol veya petrol ürünü ithalatının bulunmadığını belirten Bakan Bayraktar şöyle konuştu: ''2025 yılı ilk 5 aylık dönem verilerine göre Basra Körfezi üzerinden yalnız Irak ve Suudi Arabistan'dan ham petrol ithalatımız olup toplam ithalatımızın yüzde 21'i seviyesindedir. Ham petrol ithalatı yapan rafinerilerin alternatif kaynaklara erişim ve tedarik sorunu bulunmamaktadır."