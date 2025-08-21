THY ile Gençlik ve Spor Bakanlığı’ndan Türk sporuna güç birliği: Destek protokolü devreye alındı.

THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Ahmet Bolat ise, "Sporcularımızın elde ettiği başarıların bir parçası olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bugün imzaladığımız protokol ile bu desteği daha kapsamlı ve etkili bir noktaya taşıyoruz" dedi.

Törende konuşan Bakan Osman Aşkın Bak , THY'nin Türk sporuna sağladığı katkılara değinerek, "THY, sporcularımızın uluslararası arenada başarıyla temsil edilmesinde önemli bir rol oynadı. Olimpiyat Oyunları başta olmak üzere pek çok organizasyona sporcularımız THY ile katıldı. Ayrıca bireysel sporcularımıza da destek sağlıyorlar" ifadelerini kullandı.

Osman Aşkın Bak (solda) Ahmet Bolat (sağda) [AA]

ÇOK ÖNEMLİ BİR ANLAŞMA

Bakan Bak, Türk sporu için çok önemli bir anlaşmaya imza attıklarını belirterek, "THY, ülkemizin bayrak taşıyıcısı ve bizim göklerdeki gururumuz. Her ülkeye gittiğimizde gururla hizmetleri anlattığımız güzide bir şirketimiz. Türk sporu da yükseliyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın da sporun içinden gelmesiyle önemli yatırımlar yapılıyor. Böylece Türkiye, bir spor ülkesi olma yolunda hızla ilerliyor. Yapılan tesisler, yüzme havuzları, büyük kapasiteli salonlarla Türkiye, spor için önemli bir yer haline gelmiştir. En uzak yerlere ulaşmamız bizim çok kıymetli. Bu zamana kadar yapılan yatırımlardan çok mutlu olduk. THY, bize çok büyük destekler verdi. Sporcular, Olimpiyat Oyunları'na THY ile gitti. Pek çok sporcuya bireysel anlamda da destek oluyorlar. Bu yüzden kendilerine teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

BU DESTEKTEN ÇOK MEMNUNUZ

Ulaşım planlamalarının sporcular için çok önemli olduğuna değinen Bakan Bak, "Federasyonlarımızın bütçelerinde ulaşım önemli bir yer kaplıyor. 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı İtalya ile beraber organize edeceğiz. UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nin finali de ülkemizde oynanacak. Pek çok uluslararası organizasyonu başarıyla gerçekleştiriyoruz. Bu başarının arkasında buraya gelen insanları taşıyan güçlü bir bayrak taşıyıcı var. Dünyanın en modern havalimanlarından bir tanesine sahibiz. Bizim federasyonlarımız için ufuk açıcı bir süreç olacak. THY'e bu üstün kapasitesi, liderliği, vizyonu ve Türk sporuna verdiği destekler sebebiyle teşekkür ediyorum. THY'nin bu desteğinden çok memnunuz." ifadelerini kullandı.

SPONSORLUKTAN ÖTESİ

Ahmet Bolat ise söz konusu anlaşmadan dolayı çok mutlu olduklarını dile getirerek, "Bu iş birliği anlaşması sadece bir sponsorluk değildir. Türk sporunun gelişimi, gençlerimizin hayalleri ve ülkemizin uluslararası alandaki temsili için yeni bir dönem başlıyor. THY olarak, sporun birleştirici gücüne inanıyoruz. Spor bizim için disiplinin, azmin ve çalışkanlığın sembolüdür. Ülkemizin bayrak taşıyıcısı ve markası olarak sporcularımızın yanında olmayı asli bir görev bildik." şeklinde konuştu.

Birçok farklı federasyonla anlaşma yaptıklarını belirten Bolat, şunları kaydetti:

"Son 20 yıl içinde farklı spor federasyonlarıyla yaptığımız iş birlikleriyle ülke sporuna toplam 200 milyon dolardan fazla destek verdik. Şu anda 17 federasyonla yaptığımız anlaşmalarla sporcularımızı dünyanın dört bir yanına taşıyoruz. Sporcularımızın bu başarı hikayesinde yer almaktan gurur duyuyoruz. Bugün imzaladığımız iş birliği ile bu desteği farklı bir noktaya taşıyoruz. THY olarak desteğimizi doğrudan GSB'ye sunacağız. Federasyonlara aktarılacak bütçe de daha verimli bir şekilde planlanacak. Bakanlığa bağlı bütün federasyonlar da böylece bizim yol arkadaşımız olacak. Türk sporunun geleceğine daha güçlü bir şekilde katkı sunacağız."