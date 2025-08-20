SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

Türkiye’nin yerli enerji üretimi yükselişte: Petrol ve doğalgazda önemli artış

Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye’nin petrol ihtiyacının yüzde 15’ini, doğalgaz ihtiyacının ise yüzde 16’sını yerli üretimle karşıladığını açıkladı. "Enerjide Tam Bağımsız Türkiye" hedefi doğrultusunda çalışmalar hızla devam ediyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :20 Ağustos 2025
Türkiye’nin yerli enerji üretimi yükselişte: Petrol ve doğalgazda önemli artış

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Enerjide yerli üretim hız kesmeden sürüyor. Türkiye'nin toplam petrol üretimi Temmuz'da 4 milyon varil, doğalgaz üretimi de 288 milyon metreküp oldu. Petrol eşdeğeri olarak aylık toplam petrol ve doğalgaz üretimi ise 5.7 milyon varil olarak kayıtlara geçti.

Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar, "Enerjide Tam Bağımsız Türkiye" hedefiyle hareket ettiklerini belirterek, Türkiye'nin petrol ihtiyacının yüzde 15'ini, doğalgaz ihtiyacının ise yüzde 16'sını kendisinin karşıladığını ifade etti.

Bayraktar, "Sayın Cumhurbaşkanı'mız liderliğinde, hem yurt içinde hem de yurt dışındaki çalışmalarımızı hızlandıracak, inşallah bu alanda kendi kendine yeten bir ülke haline geleceğiz." dedi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
CHP’de Kurultay öncesi delege operasyonu: Parti yönetimi iç muhalefeti tasfiye etmek için harekete geçti
Emekli ve ölüm aylığı alanlara promosyonda çift fırsat: Banka seçimine dikkat!
İyi Parti’den Terörsüz Türkiye’ye sabotaj! Yalan ve iftiraları ortaya çıktı: Hiçbir talep gündeme getirilmemiştir
Şifa mesajı! Ücretsiz kanser taramaları için SMS ile bilgilendirme dönemi başladı | İşte detaylar
Macron Türkiyesiz olmaz dedi Rutte ABD’den dönüş yolunda Başkan Erdoğan’ı aradı: Ankara’nın rolü kritik
Şehit aileleri ve gazilerden Meclis’te Terörsüz Türkiye’ye tam destek: Başkan Erdoğan’ın sözü yüreklere su serpti
CHP’li Turan Taşkın Özer’den şehit aileleri ve gazilere saygısızlık! Komisyonda yolsuzluğu savundu yargıyı hedef aldı
Tutuklanan CHP’li İnan Güney’in savcılık ifadesi ortaya çıktı: Resmi görevi olmayan Mustafa Mutlu’ya oda verdim
Komisyonda söz yüreği yanmış analarda! Şehit ve Diyarbakır Anneleri Meclis’te... Kıyamete kadar kardeşçe yaşayacağız
Ceyhun Fersoy ve Yılmaz Vural ’’Müge Anlı ile Güven Bana’’ya damga vurdu
Fenerbahçe Dorgeles Nene transferini duyurdu: 5 yıllık imzayı attı!
Son dakika: Muhittin Böcek’in firari oğlu Gökhan Böcek gözaltına alındı! 195 milyon liralık rüşvet iddiası
Trump’tan flaş açıklama! Ukrayna için NATO kapısı kapandı
Başkan Erdoğan’dan El Pais’te hakikat satırları! Türkiye’den Gazze’ye 101 bin ton yardım: Filistin’in özgürlüğü için sahada olacağız
Aliyev ve Paşinyan imzaları attı Pezeşkiyan Erivan’a uçtu! İran’da Zengezur paniği Ermenistan’dan Farsça karşılama 10 mutabakat
Arap basınında gündem yerli ve milli savaş uçağımız KAAN! 3 ülke radarına aldı
AK Parti’den CHP’ye okkalı Siyasi kapkaççılık cevabı! MHP lideri Bahçeli Özgür Özel’e sert daldı: Her sözü yalan ve yamuktur
Mourinho’dan flaş karar! Benfica maçı 11’ini belirledi
Fenerbahçe’den transfer harekatı! Nene’den sonra sıra onlarda
ATV’den bir bomba dizi daha: Aynadaki Yabancı’nın oyuncu kadrosu tamamlandı!