Türkiye’nin yerli enerji üretimi yükselişte: Petrol ve doğalgazda önemli artış

Enerjide yerli üretim hız kesmeden sürüyor. Türkiye'nin toplam petrol üretimi Temmuz'da 4 milyon varil, doğalgaz üretimi de 288 milyon metreküp oldu. Petrol eşdeğeri olarak aylık toplam petrol ve doğalgaz üretimi ise 5.7 milyon varil olarak kayıtlara geçti.

Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar, "Enerjide Tam Bağımsız Türkiye" hedefiyle hareket ettiklerini belirterek, Türkiye'nin petrol ihtiyacının yüzde 15'ini, doğalgaz ihtiyacının ise yüzde 16'sını kendisinin karşıladığını ifade etti.

Bayraktar, "Sayın Cumhurbaşkanı'mız liderliğinde, hem yurt içinde hem de yurt dışındaki çalışmalarımızı hızlandıracak, inşallah bu alanda kendi kendine yeten bir ülke haline geleceğiz." dedi.