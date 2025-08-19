Kadraj Galeri Kadraj İkon Altın piyasasında kritik 48 saat: 1 gramı bile olan fırtınaya kapılacak! Dev banka yeni rekoru açıkladı

Altın piyasaları, Fed'in Jackson Hole sempozyumundan gelecek olası faiz indirimi sinyalleri ve Ukrayna'daki barış çabalarını yakından takip ediyor. Uluslararası yatırım bankası UBS, ABD ekonomisindeki riskler ve güçlü yatırım talebini gerekçe göstererek 2026 yılı sonu altın fiyat hedefini yükseltti. Peki altın fiyatları ne kadar olacak? Gram, çeyrek, yarım altında son durum ne? İşte merak edilen gelişmeler haberimizde!

Giriş Tarihi: 19.08.2025 10:01
Piyasalarda altın, Fed'in faiz politikası kararlarını beklerken küçük bir yükseliş kaydetti. Ons altın yüzde 0,1 artışla 3.335,44 dolardan işlem görürken, yurt içinde gram altın 4.386 liradan alıcı buluyor. Çeyrek altın 7.226 lirada, Cumhuriyet altını ise 28.771 liradan işlem görüyor.

Jackson Hole Semiyumu Altın İçin Katalizör Olabilir

Analistler Fed Başkanı Jerome Powell'ın 21-23 Ağustos tarihlerinde Jackson Hole'da yapacağı konuşmaların altın fiyatları üzerinde belirleyici olabileceğini vurguluyor.

Bugün için teknik seviyelerde direnç 3.355 dolar, destekler ise 3.322 ve 3.301 dolar olarak öne çıkıyor.

Analistlere göre ilk direncin kırılması durumunda 3.375 dolar yeni hedef olarak izlenebilir.

Piyasalar Faiz İndirimi Bekliyor

CME FedWatch verilerine göre Fed'in bir sonraki toplantısında 25 baz puanlık faiz indirimi olasılığı yüzde 84 seviyesinde bulunuyor.