Altın piyasasında kritik 48 saat: 1 gramı bile olan fırtınaya kapılacak! Dev banka yeni rekoru açıkladı
Altın piyasaları, Fed'in Jackson Hole sempozyumundan gelecek olası faiz indirimi sinyalleri ve Ukrayna'daki barış çabalarını yakından takip ediyor. Uluslararası yatırım bankası UBS, ABD ekonomisindeki riskler ve güçlü yatırım talebini gerekçe göstererek 2026 yılı sonu altın fiyat hedefini yükseltti. Peki altın fiyatları ne kadar olacak? Gram, çeyrek, yarım altında son durum ne? İşte merak edilen gelişmeler haberimizde!
Giriş Tarihi: 19.08.2025 10:01