AJet'in yeni Boeing 737-8 MAX uçaklarında yüzde yüz yerli 'Miligram' koltuklar kullanılacak

Türk mühendisler tarafından tasarlanan ve EASA sertifikalı ‘Miligram’ koltuklar, AJet’in filosuna katılan yeni Boeing 737-8 MAX uçaklarında yer alacak. Yerli üretim koltuklar, yolculara daha konforlu seyahat sunarken, ekonomiye de önemli katkı sağlayacak.

Giriş Tarihi :19 Ağustos 2025 , 11:33 Güncelleme Tarihi :19 Ağustos 2025 , 11:35
AJet’in yeni Boeing 737-8 MAX uçaklarında yüzde yüz yerli ‘Miligram’ koltuklar kullanılacak

Yurt içinde ve yurt dışında açtığı yeni hatlarla uçuş ağını gelişleten AJet, TC-OHA ve TC-OHB tescilli iki Boeing 737-8 MAX uçağına EASA (Avrupa Birliği Havacılık Emniyeti Ajansı) sertifikasına sahip Türk Mühendisler tasarlanan yerli üretim 'Miligram' koltuklar monte edildi.

Yerli koltuklar konfor imkanı sağlıyor (AA)Yerli koltuklar konfor imkanı sağlıyor (AA)

KOLTUKLARIN MONTAJI TAMAMLANDI

Fabrika çıkışlı uçaklarla filosunu genişleten AJet, filosuna kattığı yeni Boeing 737-8 MAX uçaklarında artık yüzde yüz yerli ve milli üretim koltuklar kullanacak. Ağustos ayı başında AJet filosuna katılan iki Boeing 737-8 MAX uçağına yerli koltuklar montajlandı. Havayolu şirketinin filosuna katılacak olan tüm fabrika çıkışlı Boeing 737-8 MAX uçaklarında 'Miligram' adı verilen koltuklar yer alacak. Türk mühendislerinin ürettiği yerli koltuklar hem daha konforlu seyahat deneyimi sunacak hem de ekonomiye katkı sağlayacak.

Yerli koltuklar Ajet'in kullanımına sunuldu (AA)Yerli koltuklar Ajet'in kullanımına sunuldu (AA)

AJET'İN KULLANIMINA SUNULACAK

Türk Hava Yolları iştiraki olan TCI Aircraft Interiors tarafından Türk mühendislerin tasarlayıp ürettiği yüzde yüz yerli koltukların, AJet'in yeni Boeing uçaklarında kullanılması kararı alındı. Yerli ve milli üretim koltukları tasarlayan TCI Aircraft Interiors Endüstriyel Tasarım Yöneticisi Burak Ünal, 'Miligram' koltukların ilk kez AJet'in filosuna kattığı Boeing 737-8 MAX uçaklarında kullanıldığını açıkladı.

KOLTUKLAR TÜM TESTLERLERDEN GEÇTİ

Konuyla ilgili olarak açıklamalarda bulunan Ünal, "THY iştiraki TCI mühendisleri tarafından yerli ve milli imkanlarla üretilen Miligram koltuklar, ilk kez AJet'in filosuna kattığı yeni uçaklarda kullanılacak. Miligram koltuğumuz ince yapısı ve hafifliği sayesinde yolculara daha geniş bir diz mesafesi ve daha konforlu bir yolculuk sunuyor. Sırt yapısında kullandığımız karbon fiber malzeme sayesinde alternatiflerine göre daha hafif ve sağlam bir ürün sağlamış oluyoruz. Bu koltuklar, EASA'nın belirlediği bir dizi teste tabi tutuldu. Yanmazlık, statik ve dinamik testlerden geçti. Geri dönüştürülmüş malzemeden üretilen karbon fiber malzeme sayesinde, AJet'in yakıt maliyetlerini düşürmesini, daha az karbon salınımı yapmasını ve daha çevreci bir hava yolu olmasını bu ürünümüzle destekliyoruz" dedi.

Yeni koltuklar ergonomik yapısıyla dikkat çekiyor (AA)Yeni koltuklar ergonomik yapısıyla dikkat çekiyor (AA)

KONFORLU YOLCULUK İMKANI

AJet'in yeni Boeing uçaklarında kullanmayı tercih ettiği yüzde yüz yerli üretim koltuklar; dinamik, ergonomik, ince ve hafif tasarımıyla dikkati çekiyor. Geniş diz mesafesi, ferah oturma alanı ve modern tasarımıyla öne çıkan koltuklar, yolculara daha konforlu bir uçuş deneyimi sunuyor. Koltukların hafif olması yakıt tasarrufuna da önemli bir katkı sağlıyor. Yerli üretimin tercih edilmesi, ekonomik katma değer yaratması ve havacılık sektöründe dışa bağımlılığı azaltması açısından da önemli.

İşte Miligram B737 Koltukların Özellikleri:

"23 derecelik sırt yaslanma açısıyla daha konforlu yolculuk

"4 cm'lik zarif kolçaklar

"45 cm'lik oturma genişliği

"35 cm'lik oturum yüksekliği

"76 cm'lik koltuk arası mesafe

"Hafif ve yanmaz suni deri koltuk kılıfları

"Telefon tutucu ve kişisel depolama/sabitleme alanları."

