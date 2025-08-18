SON DAKİKA
Vergi işlemlerine yapay zeka ayarı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, dijital dönüşüm çalışmaları kapsamında bazı vergisel işlemleri insan müdahalesi olmadan tamamen robotik ve yapay zeka destekli tamamlıyor...

Giriş Tarihi :18 Ağustos 2025
Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından geliştirilen dijital uygulamalarla, vergisel işlemler internetin olduğu her yerden yapılabiliyor. Bu kapsamda, Dijital Vergi Dairesi üzerinden ödeme, dilekçe verme, bildirimde bulunma, beyanname gönderme gibi çok sayıda işlem yürütülüyor. Dijital Vergi Dairesi'ne geçen yıl 362 milyon kez giriş yapıldı, 12 milyon dilekçe ve bildirim ile 111 milyon beyanname elektronik ortamda verildi. Başkanlık, fatura, serbest meslek makbuzu, irsaliye ve dekont gibi birçok belgenin elektronik ortamda düzenlenebilmesine imkan sağladı ve bu kapsamda 2024'te 17.8 milyar belge düzenlendi. Defter tutmakla yükümlü 4 milyon mükellefin, bu işlemleri e-Defter ve Defter Beyan Sistemi ile yapıldı. Vergi dairelerindeki tahakkuk, tahsilat, haciz, tebligat ve yazışma gibi tüm işlemlerin, elektronik uygulamalar üzerinden yapılması sağlanarak, birçok bürokratik süreç kaldırıldı. Başlatılan yeni çalışmayla da vergi dairelerinde gerçekleştirilen bazı işlemler, personel yerine yapay zeka ya da robotik süreç otomasyonundan yararlanılarak tamamlanacak. Vergi dairesi müdürünün onayı gereken belgeler, kanunda yer alan hükümler uyarınca, GİB tarafından imzalanacak. Bu kapsamda ilk olarak, mükellefler tarafından pişmanlıkla verilen ancak ödenmemesi nedeniyle pişmanlık hükümlerinden yararlanılması imkanı kalmayan beyannamelere yönelik düzeltme fişi ile vergi-ceza ihbarnamelerinin düzenlenmesi sağlandı.


BENZER ÇALIŞMALARA DEVAM EDİLECEK
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, vergi dairelerinde yapılan benzer işlemlerin analiz edilerek, bunların da otomatik yapılabilmesine ilişkin çalışmalara devam edildiğini belirterek, "Mükellefler tarafından talep edilen izahatların yapay zeka teknolojilerinden faydalanılarak hızlı cevaplandırılması için de çalışma yürütülüyor" diye konuştu.

