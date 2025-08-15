Damla Kent gayrimenkul sertifikası Borsa İstanbul’da işlem görmeye başladı

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) ve Emlak Konut GYO işbirliği ile halka arz edilen "Damla Kent Gayrimenkul Sertifikası", Borsa İstanbul'da "DMLKT" kodu ile işlem görmeye başladı. Halka arz süreci tamamlanan Damla Kent Gayrimenkul Sertifikası için Borsa İstanbul'da gong töreni düzenlendi. Törende konuşan Emlak Konut GYO Genel Müdürü Yasir Yılmaz yaklaşık 10 aylık bir yolculuğun sonunda çok önemli bir halka arzı yapmanın sevincini ve mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Yılmaz, 14,5 milyar liralık halka arza yaklaşık 1,87 katlık fazla talep geldiğini görmekten memnuniyet duyduklarını ifade ederek, "Bugün burada görevimiz bitmiyor. Önümüzdeki süreçte de başarılı bir model olarak vatandaşımızın önüne koyduğumuz bu modeli sürdürmeye hep birlikte buradaki aracı kurumlarımızla Borsa İstanbul ve SPK yetkilileriyle beraber devam ediyor olacağız." diye konuştu.