PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

Damla Kent gayrimenkul sertifikası Borsa İstanbul’da işlem görmeye başladı

TOKİ ve Emlak Konut GYO işbirliğiyle halka arz edilen Damla Kent Gayrimenkul Sertifikası için Borsa İstanbul’da gong töreni yapıldı. 14,5 milyar liralık halka arza yaklaşık 1,87 kat talep geldi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :15 Ağustos 2025
Damla Kent gayrimenkul sertifikası Borsa İstanbul’da işlem görmeye başladı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) ve Emlak Konut GYO işbirliği ile halka arz edilen "Damla Kent Gayrimenkul Sertifikası", Borsa İstanbul'da "DMLKT" kodu ile işlem görmeye başladı. Halka arz süreci tamamlanan Damla Kent Gayrimenkul Sertifikası için Borsa İstanbul'da gong töreni düzenlendi. Törende konuşan Emlak Konut GYO Genel Müdürü Yasir Yılmaz yaklaşık 10 aylık bir yolculuğun sonunda çok önemli bir halka arzı yapmanın sevincini ve mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Yılmaz, 14,5 milyar liralık halka arza yaklaşık 1,87 katlık fazla talep geldiğini görmekten memnuniyet duyduklarını ifade ederek, "Bugün burada görevimiz bitmiyor. Önümüzdeki süreçte de başarılı bir model olarak vatandaşımızın önüne koyduğumuz bu modeli sürdürmeye hep birlikte buradaki aracı kurumlarımızla Borsa İstanbul ve SPK yetkilileriyle beraber devam ediyor olacağız." diye konuştu.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan AK Parti’nin 24. yılında açıkladı: Bizde emeklilik yok
SSK ve Bağ-Kur emeklileri Ocak zammı için Merkez Bankası ipucu verdi
Takas İstanbul
Topuklu Efe Özlem Çerçioğlu’ndan CHP’ye hodri meydan: Alnım ak başım dik | Kentsel dönüşüm çağrısı
Önce korku filmi sonra play-off! Beşiktaş - St. Patrick’s: 3-2 | MAÇ SONUCU
Fenomen Metehan Meşe Kim Milyoner Olmak İster’de! Biyoloji sorusunda telefon jokerine güvendi yarışmadan elendi
Türk Telekom
Dışişleri Bakanlığı İsrail’in E1 yerleşim planına tepki gösterdi
İBB’deki reklam ihaleleri vurgununa yönelik operasyon! Taner Çetin’in oğlunun da arasında bulunduğu 6 kişi tutuklandı
Trabzonspor Tomas Suslov için İtalya’ya yöneldi
Fenerbahçe’den flaş Kerem Aktürkoğlu hamlesi! Transfer iptal oldu
Özlem Çerçioğlu ile birlikte 9 belediye başkanı AK Parti’ye katıldı!
Başkan Erdoğan’dan CHP’li Özgür Özel’e 1 milyon TL’lik dava
Türk Telekom CEO’su Ümit Önal: Fiber altyapımız ve mobildeki güçlü büyüme ile 5G ve ötesi için hazırız
Manchester City’nin yıldızları Galatasaray’a! 2 transfer birden
AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu’ndan sabotaj uyarısı: Terörsüz Türkiye ve Terörsüz Bölge ile yeni bir dönem başlayacak
Rezan Epözdemir TAKVİM’in ortaya çıkardığı fotoğrafa ne cevap verdi? CHP-CIA-MOSSAD masası yalanını 2,5 saatlik baz patlattı!
Okan Buruk’tan Osimhen kararı! Karagümrük maçı 11’ini belirledi
Kremlin duyurdu: Trump-Putin görüşmesi için saat verildi! Alaska’da bir ilk | Putin’den açıklama
Tarık Akan ile Filiz Akın’ın Tatlı Dillim filmiyle sinemayla tanışmıştı... Hababam’ın Kıvırcık Ömer’i bakın şimdi ne halde