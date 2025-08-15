SON DAKİKA
Bakan Şimşek'ten enflasyon açıklaması: "Beklentiler geriliyor"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Merkez Bankası'nın açıkladığı enflasyon beklentilerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Piyasanın 12 ay ve 24 ay sonrası enflasyon beklentileri gerilediğini belirten Şimşek, "Gerçekleşmelere duyarlı olan beklentilerin, enflasyon düştükçe Merkez Bankası tahminlerine daha da yakınsamasını öngörüyoruz." dedi.

Giriş Tarihi :15 Ağustos 2025 , 14:12 Güncelleme Tarihi :15 Ağustos 2025 , 14:24
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, piyasanın 12 ve 24 ay sonrası enflasyon beklentilerinin gerilediğine dikkati çekerek, "Gerçekleşmelere duyarlı olan beklentilerin, enflasyon düştükçe Merkez Bankası tahminlerine daha da yakınsamasını öngörüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



Şimşek, sosyal medya hesabından Merkez Bankasının ağustos ayı Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarını değerlendirdi.

BEKLENTİLER GERİLİYOR
Piyasanın 12 ay ve 24 ay sonrası enflasyon beklentilerinin gerilediğine işaret eden Bakan Şimşek, "Gerçekleşmelere duyarlı olan beklentilerin, enflasyon düştükçe Merkez Bankası tahminlerine daha da yakınsamasını öngörüyoruz. Bu sayede azalan katılıklar, dezenflasyona ilave destek sağlayacaktır." ifadelerini kullandı.

