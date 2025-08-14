SON DAKİKA
Nefes Kredisi'ne yoğun ilgi: 30 milyar lira KOBİ'lere aktarıldı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Nefes Kredisi kapsamında sadece bir ayda 23 bin 515 firmanın yaklaşık 30 milyar liralık finansmana ulaştığını açıkladı. Yoğun talep nedeniyle kredi tutarının artırılması için ilgili makamlara başvuruda bulunulduğu belirtilirken, ek limitlerin onaylanması halinde KOBİ’lerin kullanımına hızla sunulacağı ifade edildi.

Giriş Tarihi :14 Ağustos 2025
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Nefes Kredisi kapsamında bir ayda 23 bin 515 firmaya yaklaşık 30 milyar lira kredi sağlandığını bildirdi. TOBB'dan Nefes Kredisi'ne ilişkin yapılan açıklamada, üretim ve ticaretin sürekliliği için KOBİ'lerin uygun koşullarda finansmana erişmesinin hayati önem taşıdığına dikkat çekilerek, "Bu nedenle iş dünyamızın Nefes Kredisi talebinin karşılıksız kalmadığını görmek bizler için memnuniyet vericidir. Nefes Kredisi'ne gelen yoğun talep üzerine kredi tutarının artırılması yönündeki talebimizi ilgili makamlara ilettik. Talebimiz olumlu karşılanırsa ilave limit de hızla KOBİ'lerimizin kullanımına sunulacaktır.'' denildi.

