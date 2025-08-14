Konut satışlarında büyük sıçrama: En çok ev alanlar yine onlar oldu!

Ocak-Temmuz döneminde gerçekleşen ipotekli konut satışları ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 93.2 artarak 121 bin 515'e yükseldi. Temmuz ayındaki ipotekli satışların 4 bin 438'i, ilk 7 aydaki satışların 28 bin 884'ü ilk el satışları olarak belirlendi.

İLK EL YÜZDE 17.5 ARTTI Ülke genelinde ilk el konut satış sayısı, Temmuz'da yıllık bazda yüzde 7.8 artarak 43 bin 984'e yükseldi. Toplam konut satışları içinde ilk el konut satışlarının payı yüzde 30.8 olarak tespit edildi. İlk el konut satışları ilk 7 ayda da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17.5 artışla 251 bin 608 oldu. Türkiye genelinde ikinci el konut satışları ise Temmuz'da yüzde 14.6 artış göstererek 98 bin 874 olarak hesaplandı.

Toplam konut satışları içinde ikinci el konut satışlarının payı yüzde 69.2 olarak belirlendi. İkinci el konut satışları Ocak- Temmuz döneminde yüzde 27.3 artışla 583 bin 143 olarak kaydedildi.

İstanbul, 23 bin 152 ile Temmuz'da en çok konutun satıldığı il oldu. Bu ili 12 bin 491 konut satışı yla Ankara, 7 bin 815 ile İzmir takip etti. Konut satışı sayısının en az olduğu iller ise 58 konutla Ardahan, 93 konut ile Bayburt ve 103 konutla Hakkari olarak sıralandı.

EN ÇOK RUSLAR ALDI

Türkiye'de yabancılara yapılan konut satışları, Temmuz'da geçen yılın aynı ayına göre yüzde 18.6 azalarak bin 913'e geriledi. Yabancılara yapılan satışlarda ilk sırayı 643 konutla İstanbul aldı. Bu ili 642 konutla Antalya ve 175 konutla Mersin takip etti.

Yabancılara yapılan konut satışları, ilk 7 ayda da yüzde 12.1 azalışla 11 bin 267'ye düştü. Ülke uyruklarına göre en fazla konut satışı Rusya vatandaşlarına yapıldı. Söz konusu ayda Rusya vatandaşları, Türkiye'den 315 konut satın aldı. Bu ülkeyi, 152 konutla İran ve 135 konutla Almanya vatandaşları izledi.

