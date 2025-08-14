SON DAKİKA
Konut satışlarında büyük sıçrama: En çok ev alanlar yine onlar oldu!

Ülkemizde Temmuz’da yüzde 12.4 artışla 142 bin 858, ilk 7 ayda da yüzde 24.2 artışla 834 bin 751 konut satıldı. Hem Temmuz’da hem ilk 7 ayda 2020’nin ardından en yüksek ikinci performans elde edildi.

14 Ağustos 2025
Ülkemizde konut satışlarında artış ivmesi devam ediyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Türkiye genelinde konut satışı sayısı, Temmuz'da geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 12.4 artışla 142 bin 858'e çıktı. 229 bin 357 adet konutun satıldığı 2020'nin Temmuz ayının ardından en yüksek ikinci Temmuz ayı satışına ulaşıldı.

Konut satışı (AA)Konut satışı (AA)

Konut satışları, Ocak- Temmuz döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 24.2 artarak 834 bin 751 olarak gerçekleşti. Bu rakamlarla da 2020'nin ardından en yüksek ikinci ilk 7 ay performansı elde edildi.

Konut satışı (AA)Konut satışı (AA)

YÜZDE 12.9'U KREDİLİ
Türkiye genelinde ipotekli konut satışları, Temmuz'da geçen yılın aynı ayına göre yüzde 60.3 artışla 18 bin 425 olarak kayıtlara geçti. Kredili konut satışı, toplam satışın yüzde 12.9'unu oluşturarak bu yılki en düşük oranda gerçekleşti.

Konut satışı (Takvim.com.tr)Konut satışı (Takvim.com.tr)

Ocak-Temmuz döneminde gerçekleşen ipotekli konut satışları ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 93.2 artarak 121 bin 515'e yükseldi. Temmuz ayındaki ipotekli satışların 4 bin 438'i, ilk 7 aydaki satışların 28 bin 884'ü ilk el satışları olarak belirlendi.

Konut satışı (Takvim.com.tr)Konut satışı (Takvim.com.tr)

İLK EL YÜZDE 17.5 ARTTI
Ülke genelinde ilk el konut satış sayısı, Temmuz'da yıllık bazda yüzde 7.8 artarak 43 bin 984'e yükseldi. Toplam konut satışları içinde ilk el konut satışlarının payı yüzde 30.8 olarak tespit edildi. İlk el konut satışları ilk 7 ayda da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17.5 artışla 251 bin 608 oldu. Türkiye genelinde ikinci el konut satışları ise Temmuz'da yüzde 14.6 artış göstererek 98 bin 874 olarak hesaplandı.

Konut satışı (Takvim.com.tr)Konut satışı (Takvim.com.tr)

Toplam konut satışları içinde ikinci el konut satışlarının payı yüzde 69.2 olarak belirlendi. İkinci el konut satışları Ocak- Temmuz döneminde yüzde 27.3 artışla 583 bin 143 olarak kaydedildi.

Konut satışı (AA)Konut satışı (AA)

İSTANBUL YİNE BİRİNCİ

İstanbul, 23 bin 152 ile Temmuz'da en çok konutun satıldığı il oldu. Bu ili 12 bin 491 konut satışıyla Ankara, 7 bin 815 ile İzmir takip etti. Konut satışı sayısının en az olduğu iller ise 58 konutla Ardahan, 93 konut ile Bayburt ve 103 konutla Hakkari olarak sıralandı.

Konut satışları (Takvim.com.tr)Konut satışları (Takvim.com.tr)

EN ÇOK RUSLAR ALDI

Türkiye'de yabancılara yapılan konut satışları, Temmuz'da geçen yılın aynı ayına göre yüzde 18.6 azalarak bin 913'e geriledi. Yabancılara yapılan satışlarda ilk sırayı 643 konutla İstanbul aldı. Bu ili 642 konutla Antalya ve 175 konutla Mersin takip etti.

Konut satışı (AA)Konut satışı (AA)

Yabancılara yapılan konut satışları, ilk 7 ayda da yüzde 12.1 azalışla 11 bin 267'ye düştü. Ülke uyruklarına göre en fazla konut satışı Rusya vatandaşlarına yapıldı. Söz konusu ayda Rusya vatandaşları, Türkiye'den 315 konut satın aldı. Bu ülkeyi, 152 konutla İran ve 135 konutla Almanya vatandaşları izledi.

