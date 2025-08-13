Cari açık haziranda 18,9 milyar dolara geriledi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Bolat şunları yazdı:

''Ekonomide yüz güldüren veriler gelmeye devam ediyor. Cari işlemler açığı haziranda, yıllıklandırılmış olarak, 18,9 milyar dolara geriledi. Geçen yıl bu açık 20,2 milyar dolar idi. Cari işlemler hesabı haziran ayında 2 milyar dolar açık verdi.

Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı 2,6 milyar dolar fazla verdi. Cari işlemler açığı 2025 yılının ilk 6 ayında 23,1 milyar dolar olarak gerçekleşti. 2025 yılı Temmuz ve Ağustos aylarında cari işlemler hesabının fazla vermesi ve son 12 aylık cari işlemler açığında olumlu trendin görüleceğini tahmin ediyoruz."