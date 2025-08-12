Kadraj Galeri Kadraj İkon TOKİ 21 ilde 102 iş yeri satış takvimi 2025: Açık artırma ne zaman yapılacak? Teminat bedeli ne kadar?

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) 21 farklı ilde toplam 102 iş yerini açık artırma yöntemiyle satışa sunuyor. İş yeri sahibi olmak isteyen vatandaşlar için önemli bir fırsat sunan bu satışlarda muhammen bedel aralığı 40 bin TL ile 500 bin TL arasında değişiyor. Açık artırmaya katılmak isteyenlerin belirtilen banka hesabına bu bedelleri önceden yatırmaları gerekiyor.

Giriş Tarihi: 12.08.2025 08:57
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Türkiye genelinde 21 ilde bulunan toplam 102 iş yerini açık artırma usulüyle satışa çıkarıyor. İstanbul TOKİ Hizmet Binası ve Ankara Bilkent Oteli'nde gerçekleştirilecek olan müzayede, yatırımcılar ve ilgililer tarafından büyük merakla bekleniyor. İşte satış süreci ve teminat bedellerine ilişkin önemli detaylar.

Açık Artırma Tarihi ve Yerleri

TOKİ tarafından düzenlenen iş yeri satış müzayedesi 28 Ağustos Perşembe günü saat 10:30'da başlayacak.

Satış işlemleri, İstanbul'daki TOKİ Hizmet Binası ile Ankara Bilkent Oteli konferans salonlarında eş zamanlı olarak gerçekleştirilecek.

Açık artırmaya katılmak isteyenlerin, öncelikle belirtilen bankalar aracılığıyla katılım teminatlarını yatırmaları gerekiyor.

Teminat Bedelleri ve Ödeme Yöntemleri

Açık artırmaya katılacak ilgililerin, Halk Bankası ve Ziraat Bankası şubelerine katılım bedelini ödemesi zorunlu. Teminat bedelleri, iş yerlerinin muhammen bedeline göre farklılık gösteriyor:

999.999 TL ve altındaki iş yerleri için 40.000 TL,

1.000.000 TL ile 1.999.999 TL arası için 80.000 TL,

2.000.000 TL ile 4.999.999 TL arası için 150.000 TL,

5.000.000 TL ve üzeri için ise 500.000 TL teminat talep ediliyor.