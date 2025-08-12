TOKİ 21 ilde 102 iş yeri satış takvimi 2025: Açık artırma ne zaman yapılacak? Teminat bedeli ne kadar?
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) 21 farklı ilde toplam 102 iş yerini açık artırma yöntemiyle satışa sunuyor. İş yeri sahibi olmak isteyen vatandaşlar için önemli bir fırsat sunan bu satışlarda muhammen bedel aralığı 40 bin TL ile 500 bin TL arasında değişiyor. Açık artırmaya katılmak isteyenlerin belirtilen banka hesabına bu bedelleri önceden yatırmaları gerekiyor.
Giriş Tarihi: 12.08.2025 08:57