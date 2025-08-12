TOKİ 21 ilde 102 iş yeri satış takvimi 2025: Açık artırma ne zaman yapılacak? Teminat bedeli ne kadar?

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Türkiye genelinde 21 ilde bulunan toplam 102 iş yerini açık artırma usulüyle satışa çıkarıyor. İstanbul TOKİ Hizmet Binası ve Ankara Bilkent Oteli'nde gerçekleştirilecek olan müzayede, yatırımcılar ve ilgililer tarafından büyük merakla bekleniyor. İşte satış süreci ve teminat bedellerine ilişkin önemli detaylar.