Kadraj Galeri Kadraj İkon EMEKLİYE ÇALIŞANA YAŞ AYARI: Yıllık izinde bu detaya dikkat! 14 ila 26 gün arası eklenecek! 5-15-20 yıl çalışanlar...

EMEKLİYE ÇALIŞANA YAŞ AYARI: Yıllık izinde bu detaya dikkat! 14 ila 26 gün arası eklenecek! 5-15-20 yıl çalışanlar...

İş yerlerinde izin hareketliliği sürerken çalışanların yıllık izin hakları konusunda pek çok soru gündemde. Yıllık izin süreleri iş yerindeki kıdeme ve çalışanın yaşına göre değişiklik gösteriyor. Hem çalışanlar hem de emekliler için geçerli olan bu düzenlemeler iş hayatında hakların korunması açısından büyük önem taşıyor. İşte çalışanların ve emeklilerin izin haklarına dair merak edilenler ve yanıtları.

Giriş Tarihi: 12.08.2025 09:40
EMEKLİYE ÇALIŞANA YAŞ AYARI: Yıllık izinde bu detaya dikkat! 14 ila 26 gün arası eklenecek! 5-15-20 yıl çalışanlar...

Yaz dönemlerinde iş yerlerinde izin trafiği hız kazanırken, çalışanların izin haklarına dair pek çok soru gündeme geliyor. Özellikle emeklilerin izin hesaplamaları, kullanılmayan izinlerin durumu ve farklı iş yeri koşullarında hakların nasıl şekillendiği en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. İşte işçilerin en sık sordukları sorular ve uzman yanıtlarıyla izin haklarının detayları.

EMEKLİYE ÇALIŞANA YAŞ AYARI: Yıllık izinde bu detaya dikkat! 14 ila 26 gün arası eklenecek! 5-15-20 yıl çalışanlar...

Kimler Yıllık İzin Hakkına Sahip?

İş Kanunu'na göre iş yerindeki kıdeme bağlı olarak yıllık izin süreleri belirleniyor. Buna göre;

1 yıldan 5 yıla kadar kıdemi olanlar en az 14 gün,

5 yıldan 15 yıla kadar kıdemi olanlar 20 gün,

15 yıl ve üzeri kıdeme sahip olanlar ise 26 gün yıllık izin kullanabiliyor.

EMEKLİYE ÇALIŞANA YAŞ AYARI: Yıllık izinde bu detaya dikkat! 14 ila 26 gün arası eklenecek! 5-15-20 yıl çalışanlar...

YAŞA DİKKAT

Öte yandan, 18 yaşından küçük çalışanlar ile 50 yaş üstü çalışanlar her koşulda en az 20 gün izin hakkına sahip oluyor. İş sözleşmeleri veya toplu iş sözleşmeleriyle bu sürelerin artırılması mümkün.

EMEKLİYE ÇALIŞANA YAŞ AYARI: Yıllık izinde bu detaya dikkat! 14 ila 26 gün arası eklenecek! 5-15-20 yıl çalışanlar...

Emeklilik Sonrası Aynı İş Yerinde Çalışanların İzin Hakkı Nasıl Hesaplanıyor?

Yargıtay kararlarında emeklilik sonrası aynı iş yerinde çalışmaya devam edenlerin yıllık izin hakkı konusunda iki farklı görüş bulunuyor.

EMEKLİYE ÇALIŞANA YAŞ AYARI: Yıllık izinde bu detaya dikkat! 14 ila 26 gün arası eklenecek! 5-15-20 yıl çalışanlar...

Birinci görüşe göre, emeklilik sonrası işten çıkış işlemiyle izin hakkı sıfırlanıyor ve yeni işe başlama tarihine göre yeniden hesaplama yapılıyor.