EMEKLİYE ÇALIŞANA YAŞ AYARI: Yıllık izinde bu detaya dikkat! 14 ila 26 gün arası eklenecek! 5-15-20 yıl çalışanlar...
İş yerlerinde izin hareketliliği sürerken çalışanların yıllık izin hakları konusunda pek çok soru gündemde. Yıllık izin süreleri iş yerindeki kıdeme ve çalışanın yaşına göre değişiklik gösteriyor. Hem çalışanlar hem de emekliler için geçerli olan bu düzenlemeler iş hayatında hakların korunması açısından büyük önem taşıyor. İşte çalışanların ve emeklilerin izin haklarına dair merak edilenler ve yanıtları.
Giriş Tarihi: 12.08.2025 09:40