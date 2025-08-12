SON DAKİKA
Sanayi üretiminde 16 ayın en yüksek yıllık artışı kaydedildi

TÜİK verilerine göre, sanayi üretimi haziran ayında aylık yüzde 0,7, yıllık yüzde 8,3 artarak 16 ayın en yüksek artışını yakaladı. Madencilik yüzde 2,3, imalat sanayi ise yüzde 9,5 büyürken, Sanayi Bakanı Mehmet Fatih Kacır güçlü üretimin kalkınmaya katkı sağlayacağını vurguladı.

Giriş Tarihi :12 Ağustos 2025
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) dün açıkladığı verilere göre sanayi üretimi haziranda aylık bazda yüzde 0.7, yıllıkta ise yüzde 8.3 arttı. Sanayi üretiminde böylece 16 ayın en yüksek yıllık artışı kaydedildi.

Haziran ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2.3, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 9.5 arttı. Sanayi Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sanayicilerin güçlü üretimi sürdürdüğüne işaret ederek, "Haziranda sanayi üretim endeksi yıllık yüzde 8.3 arttı. Türkiye'nin kalkınmasına hız vermeye devam edeceğiz." dedi.

