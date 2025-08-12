Sanayi üretiminde 16 ayın en yüksek yıllık artışı kaydedildi

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) dün açıkladığı verilere göre sanayi üretimi haziranda aylık bazda yüzde 0.7, yıllıkta ise yüzde 8.3 arttı. Sanayi üretiminde böylece 16 ayın en yüksek yıllık artışı kaydedildi.

Haziran ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2.3, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 9.5 arttı. Sanayi Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sanayicilerin güçlü üretimi sürdürdüğüne işaret ederek, "Haziranda sanayi üretim endeksi yıllık yüzde 8.3 arttı. Türkiye'nin kalkınmasına hız vermeye devam edeceğiz." dedi.