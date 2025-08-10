SON DAKİKA
Kalori mi fiyat mı? Bakanlık vatandaşların gıda etiketi okuma alışkanlıklarını inceledi!

Yapılan araştırmaya göre marketlerde erkeklerin yüzde 71’i fiyat etiketlerini okuyor. Kadınların yüzde 79’u ise öncelikli olarak “kalori değerlerine” bakıyor.

Giriş Tarihi :10 Ağustos 2025
Tarım ve Orman Bakanlığı, yaptığı çalışma ile vatandaşların gıda etiketi okuma alışkanlıklarını inceledi.

Türkiye'deki 81 il ve 922 ilçede anket çalışması yapılarak 9 bin 293 kişiye ulaşıldı.

Bu kapsamda vatandaşların doğru bilgilendirilmesi için "Gıda Okuryazarlığı El Kitabı" da hazırlayan Bakanlık, erkeklerin yüzde 71'inin gıda etiketlerini gıdaların fiyatlarını öğrenmek için okurken, kadınların yüzde 79'unun ise gıdaların enerji değerlerini öğrenmek için okuduklarına dikkat çekti.

Medeni duruma göre yapılan karşılaştırmalarda evli bireylerin gıda etiketlerini okuma sıklığının bekarlara göre daha yüksek olduğu belirlendi.

Birçok kafede artık tatlıların kalorisi de etiketlere yazılmaya başlandı.

