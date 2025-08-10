Kalori mi fiyat mı? Bakanlık vatandaşların gıda etiketi okuma alışkanlıklarını inceledi!

Tarım ve Orman Bakanlığı, yaptığı çalışma ile vatandaşların gıda etiketi okuma alışkanlıklarını inceledi.

Türkiye'deki 81 il ve 922 ilçede anket çalışması yapılarak 9 bin 293 kişiye ulaşıldı.

Bu kapsamda vatandaşların doğru bilgilendirilmesi için "Gıda Okuryazarlığı El Kitabı" da hazırlayan Bakanlık, erkeklerin yüzde 71'inin gıda etiketlerini gıdaların fiyatlarını öğrenmek için okurken, kadınların yüzde 79'unun ise gıdaların enerji değerlerini öğrenmek için okuduklarına dikkat çekti.

Medeni duruma göre yapılan karşılaştırmalarda evli bireylerin gıda etiketlerini okuma sıklığının bekarlara göre daha yüksek olduğu belirlendi.

Birçok kafede artık tatlıların kalorisi de etiketlere yazılmaya başlandı.