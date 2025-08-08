Genç girişimciye destek bitmiyor

Ülkemizde gençlere hem iş bulması hem de iş kurması için destek sağlanıyor. Girişimci gençler için pek çok devlet desteği bulunuyor. Bunlar arasında vergi ve prim kolaylıkları başı çekiyor. Genç girişimciye iki destek (Takvim.com.tr)

HER YIL ARTIYOR İlk kez bir gelir vergisi mükellefi olarak işyeri açan 18-29 yaş arası girişimciler için 3 yıllık bir vergi istisnası bulunuyor. 2024 yılında 230 bin liranın altındaki kazançları vergiden istisna tutuluyordu. Bu tutar 2025 yılında 330 bin lira oldu. Buna göre, gençlerin bu yıl elde edecekleri 330 bin liraya kadar olan kazançlarından vergi alınmayacak. Gençler 330 bin liraya kadar olan kazançlarını vergi matrahından indirebilecek. 2025 yılı için 330 bin lira matrah beyan eden bir girişimcinin cebinde kalacak miktar 47 bin 700 lira olacak. İstisna sınırı ve vergi avantajı yıldan yıla artacak. Genç girişimciye iki destek (Takvim.com.tr)

ÖDEME CEPTE KALIYOR

İlk kez kendisine ait bir işyeri açan ve Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) Bağ-Kur'lu olarak kayıt yaptıran 18-29 yaş arasındaki gençlere prim desteği de veriliyor. Bu kişilerin tescil tarihinden itibaren 1 yıl boyunca Bağ-Kur primleri prime esas kazanç alt sınırı üzerinden devlet tarafından ödeniyor. Gençlerin prim için ödeyecekleri para ceplerinde kalıyor. Mevcut asgari ücret üzerinden aylık 8 bin 971 lira 89 kuruş, yıllık 107 bin 662 lira destek söz konusu oluyor. Avantaj asgari ücret arttıkça büyüyor.



KİMLER YARARLANIYOR?

Prim teşvikinden yararlanmak için mükellefiyet başlangıç tarihi itibariyle 18 yaşından büyük ve 29 yaşından küçük olmak, genç girişimci kazanç istisnasından faydalanmak, ilk defa vergi mükellefi olarak 5510 sayılı Kanun'un 4/1-b maddesi kapsamında sigortalı sayılan gerçek kişilerden olmak, kendi işinde bilfiil çalışmak veya işin girişimcinin kendisi tarafından sevk ve idare edilmesi gerekiyor.



VERGİ DESTEĞİ İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR

3 yıllık vergi teşviki için de şu şartlar aranıyor:

İşe başlamanın kanuni süresi içinde bildirilmiş olması,

Kendi işinde bilfiil çalışılması veya işin kendisi tarafından sevk ve idare edilmesi,

Faaliyetin adi ortaklık veya şahıs şirketi bünyesinde yapılması halinde işe başlama tarihi itibarıyla ortakların tamamının tüm şartları taşıması,

Faaliyeti durdurulan veya faaliyetine devam eden bir işletmenin ya da mesleki faaliyetin (ölüm nedeniyle faaliyetin eş ve çocuklar tarafından devralınması hariç olmak üzere) eş veya üçüncü dereceye kadar kan veya kayın hısımlarından devralınmamış olması,

Mevcut bir işletmeye veya mesleki faaliyete sonradan ortak olunmaması.