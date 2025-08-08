SON DAKİKA
Faizlerin düşmesi konut kredilerinde talebi patlattı

Merkez Bankası’nın faiz indirimi konut kredilerine de yansıdı. Ev almayı planlayanlar için faiz oranı yüzde 2.69’a kadar çekildi. 1 milyon lira krediye ödenecek tutar 328 bin lira azaldı...

08 Ağustos 2025
Faizlerin düşmesi konut kredilerinde talebi patlattı

Merkez Bankası'nın son toplantısında 300 baz puanlık faiz indirimi kararı alması ve indirimlerin devam edeceği öngörüsü, konut almak isteyenleri heyecanlandırdı. Ev almak için faizlerin inmesini bekleyenler Para Politikası Kurulu toplantılarını yakından takip ederken, son toplantıda alınan kararın piyasaya etkisini de görmeye başladılar.

Konut kredisi faiz oranı yüzde 2.69'a kadar geriledi. Bir kamu bankası, 61-120 ay vadede yüzde 2.99 olarak uyguladığı faiz oranını yüzde 2.69'a çekti. Özel bankalarda da en düşük oran yüzde 2.79...

NEYDİ, NE OLDU?
Yüzde 2.69'la 120 ay vadeli 1 milyon lira konut kredisi kullanan tüketici, aylık 28 bin 60 lira 70 kuruş taksit ödemesi yapıyor. Toplam geri ödeme ise 3 milyon 367 bin 284 lirayı buluyor. Aynı miktardaki kredi, faiz oranı düşmeden önce yani aylık 2.99'luk oranla kullanılsa aylık taksit tutarı 30 bin 797 lira 66 kuruş, toplam ödeme de 3 milyon 695 bin 719 lira olacaktı.

Yaşanan düşüşle birlikte konut kredisi kullanan bir kişi, 1 milyon liraya toplam 328 bin 435 lira daha az ödeme yapacak. Aylık ödenecek taksit de 2 bin 736 lira daha az olacak. Faizlerin düşük seyrettiği yıllarda yüzde 0.99 oranından kredi kullanılıyordu. Faizlerin ilerleyen dönemde yine bu seviyelere gerilemesi halinde 1 milyon lira kredinin aylık taksiti 14 bin 277 liraya, toplam geri ödemesi de 1 milyon 713 bin liraya düşecek.

TALEP KATLANDI
Kredi faizlerinin yüksek olmasına karşın ipotekli konut satışları artmaya devam ediyor. Bu yılın ilk yarısında yüzde 26.9 artışla 691 bin 893 konut satıldı. Bu dönemde ipotekli konut satışı ise yüzde 100.5 artışla 103 bin 90'a ulaştı. 6 aylık toplam konut satışları içerisinde ipotekli satışların payı yüzde 14.89 seviyesinde gerçekleşti.

SATIŞLARIN YÜZDE 17'Sİ İSTANBUL'DA
Türkiye genelinde ilk 6 ayda 691 bin 893 konut satılırken, en büyük payı megakent İstanbul aldı Geçen yılın ilk 6 ayında 93 bin 52 konut satılan İstanbul'da, bu yıl bu sayı yüzde 25.18 artışla 116 bin 483'e yükseldi. Böylece konut satışlarının yüzde 16.84'ü İstanbul'da gerçekleşti. İkinci sıradaki Ankara'da 6 ayda 63 bin 444 konut satıldı.

