Faizlerin düşmesi konut kredilerinde talebi patlattı

Yaşanan düşüşle birlikte konut kredisi kullanan bir kişi, 1 milyon liraya toplam 328 bin 435 lira daha az ödeme yapacak. Aylık ödenecek taksit de 2 bin 736 lira daha az olacak. Faizlerin düşük seyrettiği yıllarda yüzde 0.99 oranından kredi kullanılıyordu. Faizlerin ilerleyen dönemde yine bu seviyelere gerilemesi halinde 1 milyon lira kredinin aylık taksiti 14 bin 277 liraya, toplam geri ödemesi de 1 milyon 713 bin liraya düşecek. Merkez Bankası’nın faiz indirimi konut kredilerine de yansıdı (AA)

TALEP KATLANDI

Kredi faizlerinin yüksek olmasına karşın ipotekli konut satışları artmaya devam ediyor. Bu yılın ilk yarısında yüzde 26.9 artışla 691 bin 893 konut satıldı. Bu dönemde ipotekli konut satışı ise yüzde 100.5 artışla 103 bin 90'a ulaştı. 6 aylık toplam konut satışları içerisinde ipotekli satışların payı yüzde 14.89 seviyesinde gerçekleşti.



SATIŞLARIN YÜZDE 17'Sİ İSTANBUL'DA

Türkiye genelinde ilk 6 ayda 691 bin 893 konut satılırken, en büyük payı megakent İstanbul aldı Geçen yılın ilk 6 ayında 93 bin 52 konut satılan İstanbul'da, bu yıl bu sayı yüzde 25.18 artışla 116 bin 483'e yükseldi. Böylece konut satışlarının yüzde 16.84'ü İstanbul'da gerçekleşti. İkinci sıradaki Ankara'da 6 ayda 63 bin 444 konut satıldı.