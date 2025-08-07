Başkan Erdoğan imzaladı KOBİ’nin mali tanımında değişikliğe gidildi: Bilanço sınırı iki katına çıktı

Küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin (KOBİ) tanımı yeniden düzenlenirken bilanço sınırı 1 milyar liraya yükseltildi.
"Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Buna göre, mevcut düzenlemede KOBİ'ler, yıllık çalışan sayısı 250 kişiden az olan, yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 500 milyon lirayı aşmayan işletmeler olarak tanımlanıyordu.
Değişiklikle yıllık çalışan sayısı 250 kişiden az olan, yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 1 milyar lirayı aşmayan işletmeler, KOBİ olarak tanımlandı.
Söz konusu yeni tanımlama orta büyüklükteki işletmeleri kapsıyor.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatik Kacır, sosyal medya hesabından karara ilişkin açıkmalaarda bulundu.
500 MİLYON TL'DEN 1 MİLYAR TL'YE ÇIKTI
Kacır yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
Bugün Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazetede yayımlanan Kararla, KOBİ tanımındaki net satış hasılatı veya mali bilanço büyüklüğü sınırı 500 milyon TL'den 1 milyar TL'ye yükseldi.
KOBİ'lerimizi yatırım, istihdam ve finansman süreçlerinde güçlü şekilde desteklemeye devam edeceğiz.
İş dünyamıza hayırlı olsun!