Almanya’da döner grevi

BİRTAT çalışanlarının 3 Temmuz'da greve gitmesinin ardından Almanya genelinde 'döner kıtlığı' yaşanabileceği ve fiyatların 10 Euro'nun üzerine çıkacağına dair endişeler arttı. Çünkü BİRTAT, Almanya çapında binlerce döner işletmesine dondurulmuş dana, tavuk ve sığır etinden üretilmiş ürün sağlıyor. Şirketin ürünleri her ay yaklaşık 13 milyon kişiye ulaşıyor. Uzmanlar ise yalnızca grevlerin değil artan personel maliyetleri ve sığır eti fiyatlarının da döner fiyatlarını ciddi biçimde etkileyeceğini söylüyor. Hatta yüzde 50'lik bir artışla, 12 euro ihtimalinin bile olduğuna dikkat çekiliyor. Önceki gün de grevin uzatılması sendika üyeleri tarafından oybirliğiyle kabul edildi.

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, birçok kez Türk dönercileri ziyaret etti.