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ÖTV değişikliğinden sonra ödeme isteyenlere ceza

Ticaret Bakanlığı, ÖTV değişikliğinden sonra alıcılardan ek ödeme tahsil eden otomotiv yetkili satıcılarına ceza kesileceğini açıkladı.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :06 Ağustos 2025
ÖTV değişikliğinden sonra ödeme isteyenlere ceza

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Temmuz ayında otomobillere yönelik Özel Tüketim Vergisi oran ve matrahlarında değişikliğe gidildi. ÖTV değişikliğinin Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla birlikte 24 Temmuz 2025 tarihinden önce otomobil alanlar ve otomobilin parasını ödeyenlerin bazıları mağduriyet yaşamaya başladı. Bayilerin alıcı adına ÖTV ve KDV'yi ödememesinden dolayı fark talep etmeye başlaması şikayetlere neden oldu. Ticaret Bakanlığı konuya ilişkin olarak, otomobilin ücreti ödendiyse bayilerin alıcı adına ÖTV ve KDV'yi ödemesi gerektiğini, ödemediyse alıcının değil, bayinin ÖTV farkını ödemesi gerektiğine yönelik duyuru yayımladı. Bu şartlara uymayan bayilere dava açılabileceği ve yetkili satıcılar hakkında her bir aykırılık için ayrı ayrı olmak üzere 684 bin 214 Türk lirasına kadar idari para cezası uygulanabileceği belirtildi.

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